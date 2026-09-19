Lago de Plaza La Isla en Mérida podría recibir multa de hasta 1.7 mdp tras detectar irregularidades sanitarias

La empresa responsable del lago artificial de Plaza La Isla podría recibir una multa de hasta 15 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a alrededor de 1 millón 759 mil pesos, después de que la Secretaría de Salud de Yucatán detectó irregularidades en el cumplimiento de la norma sanitaria aplicable al cuerpo de agua donde fue encontrada Naegleria fowleri.

La resolución de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios ya fue elaborada y este viernes estaba prevista su entrega al representante de la empresa, junto con las medidas correctivas que deberá cumplir antes de solicitar una nueva verificación. No se ha hecho pública.

La sanción económica no será la única consecuencia. El dictamen también contempla acciones de seguimiento, medidas relacionadas con el impacto ambiental y corresponsabilidad en la vigilancia epidemiológica de las personas que estuvieron expuestas al lago.

El secretario de Salud estatal, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, informó que las irregularidades están relacionadas con la NOM-245-SSA1-2010, que establece los requisitos sanitarios y de calidad del agua para albercas. La norma exige, entre otras medidas, circulación continua durante la operación y, cuando la temperatura del agua supera los 30 grados, vigilancia de amebas de vida libre, incluida Naegleria fowleri.

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La resolución representa un giro en un caso que durante las últimas semanas se había mantenido principalmente en el terreno sanitario y epidemiológico, después de que un instructor acuático de 34 años murió por meningoencefalitis amebiana primaria y posteriormente se confirmara la presencia del microorganismo en el lago donde realizaba actividades.

De acuerdo con Alcocer Gamboa, las verificaciones realizadas por Salud identificaron incidencias que deberán ser corregidas antes de que el cuerpo de agua pueda volver a operar.

La empresa tendrá que atender cada una de las observaciones señaladas en el dictamen y, posteriormente, solicitar la intervención de Salud Ambiental para una nueva revisión.

El uso recreativo del lago permanecerá suspendido hasta que se cumplan las medidas sanitarias / POR ESTO!

La reapertura no será automática

Primero deberá realizarse el saneamiento del lago; después, personal sanitario tomará nuevas muestras y los resultados tendrán que confirmar que el agua cumple con las condiciones necesarias para actividades recreativas. La Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública participará en esa verificación.

Hasta entonces permanecerá suspendido el uso del cuerpo de agua.

La NOM-245 establece requisitos específicos para reducir riesgos sanitarios en instalaciones acuáticas. Entre ellos se encuentran mantener las paredes libres de moho y biopelícula, garantizar circulación continua del agua, aplicar desinfección y vigilar microorganismos que pueden representar un peligro para los usuarios.

El dictamen estatal deberá precisar cuáles de esas obligaciones fueron incumplidas en La Isla y qué medidas deberá implementar la empresa.

Vigilancia epidemiológica

Mientras se desarrolla el procedimiento administrativo, Salud mantiene vigilancia epidemiológica sobre 180 personas que estuvieron expuestas al lago.

El registro total de usuarios identificados por la dependencia asciende a 361, de los cuales aproximadamente 80% eran menores de edad. Esa proporción se mantiene entre quienes continúan bajo observación.

Hasta ahora, ninguna de esas personas ha presentado síntomas compatibles con meningoencefalitis amebiana primaria.

Este viernes concluyó el primer periodo de 15 días de seguimiento, durante el cual, de acuerdo con el secretario de Salud, disminuye considerablemente la posibilidad de aparición de síntomas. El monitoreo, sin embargo, continuará hasta el 4 de octubre.

La dependencia mantiene contacto con las familias y pidió reportar cualquier manifestación compatible con la enfermedad durante esta segunda etapa de seguimiento.

El antecedente

El caso comenzó después de la muerte de un trabajador del Centro de Actividades Deportivas que realizaba actividades acuáticas en el lago artificial. El hombre desarrolló meningoencefalitis amebiana primaria, una infección grave relacionada con Naegleria fowleri. Posteriormente, análisis sanitarios detectaron el mismo microorganismo en el cuerpo de agua, lo que colocó al lago como la vía probable de exposición.

La presencia de la ameba no significa, por sí sola, que todas las personas que tuvieron contacto con el agua hayan enfermado.

El lago, además, se encuentra contenido mediante una geomembrana y no tiene conexión con otros cuerpos de agua, según Salud.

Alcocer Gamboa explicó que las amebas de vida libre pueden encontrarse en distintos ambientes acuáticos, por lo que pidió mantener precauciones durante actividades recreativas o laborales, especialmente cuando se desconoce la calidad sanitaria del agua.

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Sin inspecciones específicas previas

La Secretaría de Salud reconoció que antes de este caso no había realizado revisiones específicas en el lago de Plaza La Isla. El argumento de la dependencia es que los prestadores del servicio son responsables de cumplir las disposiciones sanitarias y que la autoridad realiza vigilancia de forma aleatoria en distintos cuerpos de agua.

El dictamen sanitario establece irregularidades administrativas y abre la puerta a sanciones, pero no determina por sí mismo responsabilidades penales.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha informado de una investigación iniciada por denuncia relacionada con el fallecimiento, debido a la falta de denuncias.

La resolución de Salud sí aporta un nuevo elemento: por primera vez existe un documento oficial que identifica incumplimientos sanitarios en el cuerpo de agua donde ocurrió la exposición.

El siguiente paso será conocer qué infracciones concretas quedaron asentadas, cuál será la multa definitiva y qué acciones correctivas deberá ejecutar la empresa.

Por ahora, el lago seguirá cerrado. Su eventual reapertura dependerá de que la empresa sanee el cuerpo de agua, corrija las observaciones y que nuevos análisis confirmen que el sitio es seguro.