Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza homenaje a víctimas de los sismos de 1985 y 2017

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado la ceremonia conmemorativa por las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, con el izamiento de la Bandera de México a media asta en la Plaza de la Constitución.

El acto se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México y contó con la participación de integrantes del gabinete federal y autoridades capitalinas.

Sheinbaum encabeza ceremonia en el Zócalo

Poco después de las 7:00 horas, la presidenta salió de Palacio Nacional para dirigirse a la plancha del Zócalo. La acompañaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

También estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A las 7:19 horas, Sheinbaum realizó el izamiento de la Bandera a media asta como parte del homenaje a quienes perdieron la vida en los terremotos que marcaron la historia reciente de México.

Noticia Destacada Simulacro Nacional en Campeche: ¿A qué hora sonará la alerta en celulares este 19 de septiembre? Esto debes saber

Guardan un minuto de silencio por las víctimas

Después del izamiento se llevaron a cabo los honores correspondientes a la presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, la banda de guerra interpretó el toque de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos. El acto concluyó con la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

La ceremonia del 19 de septiembre se realiza cada año como parte de los actos oficiales para recordar a las personas fallecidas en los terremotos de 1985 y 2017, ambos ocurridos en esta misma fecha.

La ceremonia del 19 de septiembre se realiza cada año como parte de los actos oficiales para recordar a las personas fallecidas en los terremotos de 1985 y 2017 / Cuartoscuro Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

19 de septiembre, Día Nacional de Protección Civil

Además de la conmemoración de los sismos, el 19 de septiembre tiene una relevancia particular para la política de prevención y atención de emergencias en México.

El 18 de septiembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se estableció el 19 de septiembre como Día Nacional de Protección Civil.

La fecha está vinculada con la memoria de las víctimas y con el fortalecimiento de una cultura de prevención ante fenómenos naturales.

Izamiento de bandera en memoria de víctimas de los sismos 1985 y 2017. Ciudad de México https://t.co/Pie75piRPl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026

Sheinbaum continuará gira por Chihuahua y Baja California

Tras participar en la ceremonia en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene programada una gira por el norte del país.

Su primera escala será Chihuahua, donde rendirá un informe de gobierno y tiene previsto reunirse con la gobernadora Maru Campos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.

Posteriormente, la mandataria viajará a Baja California para presentar otro informe en Tijuana, como parte de su agenda de actividades de este sábado.

IO