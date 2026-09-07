Trump publica mapa que muestra a México, Canadá, Groenlandia y Cuba como parte de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió a través de su red social Truth Social una imagen en la que el territorio estadounidense aparece extendido sobre México, Canadá, Groenlandia y Cuba, además de otras zonas de Centroamérica.

En el mapa difundido por el mandatario, la bandera de Estados Unidos cubre una amplia parte del continente, mientras en el centro aparece la leyenda “United States of America”. La imagen también modifica la denominación del Golfo de México y lo presenta como “Gulf of America”.

La publicación llamó la atención por el alcance territorial representado en la ilustración, aunque la imagen por sí sola no constituye una modificación de fronteras ni un cambio jurídico sobre la soberanía de los países incluidos.

¿Qué países aparecen dentro del mapa difundido por Trump?

En la imagen, la bandera estadounidense cubre prácticamente todo Canadá, México, Groenlandia y Cuba, así como zonas de Centroamérica.

También se observa a Alaska y al territorio continental de Estados Unidos dentro de la misma composición gráfica.

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El mapa no incluye una explicación detallada sobre el sentido político o diplomático de la publicación, por lo que su interpretación depende del contexto en el que Trump decidió compartirla.

Trump vuelve a colocar a Groenlandia y Canadá en el centro de su discurso

El mandatario estadounidense ha utilizado anteriormente mensajes públicos para referirse a Groenlandia y Canadá en términos que han generado debate internacional.

En esta ocasión, la imagen amplía esa representación e incluye a México, Cuba y otras zonas del continente bajo los colores de la bandera estadounidense.

Imagen no modifica fronteras ni soberanía de otros países

Pese al contenido visual, la publicación en Truth Social no tiene efectos legales ni implica un cambio reconocido en las fronteras internacionales.

México, Canadá, Groenlandia y Cuba mantienen su condición jurídica y territorial conforme al derecho internacional y a sus respectivos gobiernos.

La difusión del mapa se produce en un contexto de tensiones y debates regionales sobre seguridad, comercio, migración y soberanía, temas que han marcado la agenda de Trump en su relación con varios países del continente.

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