Más de 60 madres de Quintana Roo buscan a sus desaparecidos en Yucatán: esperan encontrarlos con vida

Ayer por la mañana, un grupo de más de 60 madres de Quintana Roo recorrió distintos puntos de Peto en busca de información para dar con el paradero de sus desaparecidos y pegar fichas de localización.

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Acompañadas por las Comisiones de Personas Desaparecidas de Yucatán y de Quintana Roo, policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, las mujeres visitaron primero un centro de rehabilitación, donde compartieron las fichas de búsqueda de sus familiares y dieron a conocer detalles sobre cada uno de los casos.

Asimismo, hablaron con las personas anexadas con el fin de saber si alguna de ellas había tenido contacto con sus seres queridos antes de ingresar al centro de rehabilitación.

Posteriormente, acudieron al Hospital Comunitario de Peto y a otros puntos de la comunidad para recabar información.

Las integrantes del colectivo explicaron que la visita a Yucatán forma parte de una estrategia para viralizar las fichas, con la finalidad de que más personas conozcan los casos y puedan aportar algún dato que ayude a encontrar a sus familiares (hijos, sobrinos, hermanos e incluso nietos) que desaparecieron en diferentes fechas y circunstancias.

En ese sentido, hicieron un llamado a quienes pudieran haber visto a alguna de las personas buscadas o contar con información relacionada con su paradero, para proporcionarla a las autoridades correspondientes.

Además, señalaron que buscan proteger la integridad de quienes aporten información, con el objetivo de generar confianza y facilitar que cualquier dato pueda ser comunicado a las autoridades encargadas de las investigaciones.

Por último, comentaron que esta comisión está integrada por más de 60 personas que continúan con la búsqueda, sin perder la esperanza de encontrarlos con vida.

La presencia de las unidades de las fiscalías, de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano en distintos puntos de Peto generó expectación entre los habitantes, quienes observaron el despliegue del operativo.

JGH