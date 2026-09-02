Sheinbaum rechaza que AMLO intervenga en su gobierno: “No hay divisiones ni rompimientos en la 4T”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido respetuoso con su administración y rechazó que intervenga en las decisiones de su gobierno.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que López Obrador no le ha enviado mensajes ni realizado llamadas para indicarle qué hacer desde que inició su sexenio.

Sheinbaum también descartó que dentro del movimiento de la Cuarta Transformación (4T) existan bloques enfrentados entre “obradoristas” y “claudistas”, y reiteró que no hay divisiones internas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la relación con López Obrador?

La Presidenta sostuvo que el exmandatario se ha mantenido al margen de las decisiones de su administración.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro Gobierno”, afirmó.

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También señaló que no ha recibido llamadas de López Obrador para cuestionar decisiones o darle instrucciones.

Sheinbaum calificó además como “machista” la idea de que el expresidente gobierne detrás de ella, al considerar que ese planteamiento pone en duda su propia capacidad para encabezar el Ejecutivo.

Sheinbaum descarta grupos de “obradoristas” y “claudistas”

La mandataria insistió en que no existe una fractura dentro de la 4T ni una disputa entre grupos identificados con ella o con López Obrador.

Las declaraciones se producen un día después de su Segundo Informe de Gobierno, en el que también lanzó un mensaje de unidad.

“Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, no hay rompimientos”, dijo durante su discurso del 1 de septiembre.

#MañaneraDelPueblo. Aclara la presidenta @Claudiashein la relación con el ex presidente @lopezobrador_: en primer lugar, ha sido “muy respetuoso” y no busca incidir en ninguna decisión del gobierno actual; segundo, es “muy machista” la idea de que él está detrás de las decisiones… pic.twitter.com/i7Jvhrh1P4 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 2, 2026

AMLO sigue retirado de la vida pública

Sheinbaum recordó que López Obrador se encuentra retirado de la actividad política pública.

De acuerdo con la Presidenta, el exmandatario está concentrado en concluir su segundo libro y no participa en la conducción cotidiana del Gobierno federal.

Con este mensaje, Sheinbaum volvió a defender la autonomía de su administración y la unidad política de la Cuarta Transformación frente a versiones sobre posibles diferencias internas.

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