Hallan a hombre sin vida dentro de predio en la colonia 23 de Julio de Ciudad del Carmen

Los fuertes olores fétidos que desde hacía varios días percibían vecinos de la colonia 23 de Julio llevaron al hallazgo de un hombre sin vida dentro de un predio ubicado sobre la calle Manglar, entre Huano y Machiche, durante la mañana de este miércoles.

El cuerpo fue localizado en el interior de un inmueble que aparentemente se encontraba en condiciones de abandono, luego de que habitantes de la zona solicitaran la intervención de las autoridades ante los intensos olores que provenían del lugar.

Noticia Destacada Colegio de Médicos pide no minimizar aumento del Covid-19 en Campeche

De acuerdo con los primeros datos recabados, en el predio habitaba un hombre conocido entre los vecinos con el alias de “El Flaco”, quien desde hacía aproximadamente una semana no había sido visto salir del domicilio ni se tenía información sobre su paradero.

Al sitio acudieron inicialmente elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes corroboraron el reporte y localizaron al masculino, quien ya no contaba con signos vitales y presentaba un aparente avanzado estado de descomposición.

La zona fue acordonada para preservar la escena y posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado, por lo que personal ministerial, de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense acudió para realizar el procesamiento del lugar y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente la causa ni las circunstancias del fallecimiento. Serán los estudios forenses y las investigaciones ministeriales los que determinen qué ocurrió.

Vecinos señalaron que los olores habían comenzado a percibirse desde días atrás, aunque inicialmente desconocían que provenían del interior del inmueble y que estaban relacionados con el cuerpo del hombre.

De manera extraoficial, trascendió que el fallecido sería originario de Tabasco y presuntamente no contaría con familiares cercanos en Ciudad del Carmen. Habitantes del sector indicaron que mantenían comunicación con algunos de sus familiares, quienes serían informados sobre lo ocurrido.

Asimismo, vecinos recordaron que el mismo inmueble habría estado involucrado en un incendio ocurrido hace aproximadamente dos años, aunque en aquella ocasión no se reportaron personas lesionadas.

Durante varios minutos, el lugar permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes, ante la presencia de habitantes de la colonia que permanecieron atentos al operativo.

La Fiscalía continuará con las investigaciones y será la autoridad ministerial la encargada de determinar oficialmente la causa del fallecimiento y las circunstancias en las que ocurrió.