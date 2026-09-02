Estafan a vendedor de gasolina en Baca con billete falso de 500 pesos

Un billete falso de 500 pesos llegó a Baca, cuando una persona desconocida acudió a un predio, ubicado en la calle 21 con 24, a comprar un litro de gasolina y pagó con moneda de papel apócrifa y luego se fue.

La persona estafada fue Pedro T., quien en su domicilio particular se dedica a la venta del producto. Explicó que un individuo, que nunca había visto, al realizar su compra le entregó un billete de 500, pero no lo revisó y le dio su cambio. El sujeto, de inmediato, abandonó el lugar.

Noticia Destacada Mérida avanza en transformación digital: ya suma 332 puntos de Internet gratuito

Poco después, el afectado acudió a hacer una compra y al pagar le dijeron que el billete no era verdadero, lo que le tomó por sorpresa y no podía creer.

Para salir de dudas, le mostraron uno original y al compararlos se vio que el real es más grande.

El estafado acudió al Palacio Municipal para informar lo que le había ocurrido y pidió a los comerciantes qué estén alertas y verifiquen muy bien los billetes que les entregan quienes acuden hacer sus compras.

Noticia Destacada Yucatán impulsa apoyos a estudiantes con paquetes escolares y becas para nuevos universitarios

Asimismo, dijo que acudiría a interponer la denuncia correspondiente en el Ministerio Público, ya que afirmó tener cámaras de videovigilancia para dar con el responsable y que no estafe a más gente con dinero falso.

El dinero de papel que le entregaron luce muy maltratado y en un extremo se observa una especie de desgaste que deja la descubierto un material diferente al de los billetes reales.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos estar alertas y no aceptar los billetes si se ven extraños, demasiado desgastados o con los colores diferentes, sobre todo, si los reciben de gente que les sea desconocida.