Mérida se llenará de sabor con la Feria del Panucho 2026: conoce cuándo y dónde se realizará

Mérida volverá a recibir una de las celebraciones gastronómicas dedicadas a uno de los platillos más representativos de Yucatán. Se trata de la Feria del Panucho 2026, que reunirá comida, música y actividades culturales en uno de los barrios tradicionales de la capital yucateca.

La celebración tendrá como sede el Barrio Mágico de la Ermita de Santa Isabel, donde habitantes y visitantes podrán disfrutar de diferentes variedades de panuchos, además de otros platillos, postres y bebidas.

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¿Cuándo y dónde será la Feria del Panucho 2026 en Mérida?

La Feria del Panucho 2026 en Mérida se realizará el viernes 6 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Barrio Mágico de La Ermita de Santa Isabel.

Durante el evento se ofrecerán actividades gastronómicas, música y entretenimiento para quienes acudan a disfrutar de esta celebración dedicada a uno de los antojitos tradicionales de Yucatán.

La Feria del Panucho se ha convertido en una tradición gastronómica que ha llegado a distintos municipios del estado y que busca promover el sabor y la variedad de la cocina yucateca.

¿Qué tipos de panuchos habrá en Mérida?

Entre las opciones que podrán encontrarse durante la Feria del Panucho 2026 estarán los tradicionales panuchos de pollo y pavo, así como preparaciones con diferentes guisos.

También se contempla la venta de panuchos de huevo, cochinita pibil, relleno negro y queso de bola, además de otras variedades.

Los precios dependerán del guiso elegido y de cada preparación. Además de los panuchos, los asistentes podrán encontrar otros platillos, postres y bebidas durante el evento gastronómico.

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Recomiendan llevar recipientes para los panuchos

Como parte de las recomendaciones para quienes acudan a la Feria del Panucho en Mérida, se pide llevar recipientes propios para recibir los alimentos.

De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de las diferentes opciones gastronómicas que se ofrecerán durante la celebración en La Ermita de Santa Isabel.

La feria representa una oportunidad para disfrutar de la gastronomía yucateca en uno de los barrios tradicionales de Mérida, con una jornada que combinará comida, música y actividades para el público.