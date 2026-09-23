Clima en Yucatán 24 de septiembre: Se prevé cielo nublado con lluvias fuertes este jueves

Durante este jueves 24 de septiembre se mantiene la probabilidad de cielo nublado con lluvias fuertes en Yucatán, además de temperaturas calurosas.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que las lluvias serán a causa de una extensa vaguada, aunada a la inestabilidad causada por una vaguada en niveles medios y altos de la tropósfera.

Además, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, com vientos dominantes del sureste, de 10 a 20 km/h con posibles rachas mayores a 35km/h.

Noticia Destacada Otoño 2026: ¿Qué se celebra en octubre en Yucatán?

Este jueves en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

En cada gráfico consulta las condiciones del tiempo que se pronostican hoy, y los siguientes 3 días en #Campeche capital, #Cancún Quintana Roo y #Mérida Yucatán pic.twitter.com/X8bB631Iwm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 26 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 33° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 32° C.

Noticia Destacada Concierto de Alejandra Guzmán en Mérida, ¿Qué pasará tras dislocarse la cadera?

En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 34° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.