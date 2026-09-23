DEA destaca inteligencia con México para capturar a “Don Flaco”, señalado por tráfico de precursores químicos

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) destacó la colaboración con autoridades mexicanas que permitió detener a José Ángel “N”, conocido como “Don Flaco”, señalado por la agencia estadounidense como uno de sus objetivos de máxima prioridad.

A través de su cuenta oficial en X, la DEA afirmó que el intercambio de inteligencia y de información con México contribuyó a localizar y arrestar al sospechoso, a quien atribuye presuntamente funciones de coordinación y financiamiento de una red dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

La captura ocurrió el 22 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, durante un operativo en el que participaron la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

José Ángel “N” enfrenta solicitud de extradición

De acuerdo con las autoridades mexicanas, la detención se efectuó mediante una orden de detención provisional con fines de extradición, debido a que José Ángel “N” es requerido por Estados Unidos por investigaciones relacionadas con delitos de tráfico de drogas.

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La operación contó con intercambio de información entre instituciones mexicanas y agencias estadounidenses, particularmente el FBI y la DEA. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la captura se realizó bajo este esquema de cooperación internacional.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, también había incluido previamente a José Ángel “N” entre las personas sancionadas por sus presuntos vínculos con actividades relacionadas con el tráfico de drogas y precursores químicos.

DEA busca cortar las redes de precursores químicos

En su mensaje, la DEA señaló que continuará trabajando con autoridades de otros países para afectar las estructuras que permiten el movimiento de sustancias químicas, recursos financieros y redes criminales vinculadas con la producción de drogas sintéticas.

#DEA intelligence and information sharing helped Mexican authorities arrest José Ángel “N,” one of DEA’s highest-priority targets and an alleged coordinator and financier of chemical precursor trafficking from China to Mexico and the United States.



DEA will continue working with… https://t.co/xhC1czTY0b — DEA HQ (@DEAHQ) September 23, 2026

El caso refleja además el interés de las autoridades estadounidenses en seguir la cadena de suministro de precursores utilizados para fabricar drogas sintéticas.

La propia DEA mantiene entre sus prioridades en Asia-Pacífico la interrupción del suministro de precursores químicos de origen chino que son enviados a México y posteriormente utilizados en la producción de sustancias como fentanilo y metanfetamina.

La captura de José Ángel “N” abre ahora una nueva etapa judicial, debido a que las autoridades deberán continuar con el procedimiento relacionado con su eventual traslado a Estados Unidos.

IO