Embajador Ronald Johnson destaca “resultados históricos“ tras colaboración México-EU contra el narcotráfico

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó "resultados históricos y sin precedentes" en el combate bilateral al narcotráfico, la delincuencia organizada y la migración ilegal tras cumplir su primer año de gestión bajo la administración de Donald Trump.

Y es que señaló que con el liderazgo de Trump "nuestros países están logrando resultados históricos en nuestras prioridades compartidas. Al trabajar juntos, estamos haciendo que nuestras comunidades estén más seguras, nuestra frontera esté mejor protegida y nuestra relación sea más sólida".

Bajo el liderazgo de @POTUS @RealDonaldTrump, nuestros países están logrando resultados históricos en nuestras prioridades compartidas. Al trabajar juntos, estamos haciendo que nuestras comunidades estén más seguras, nuestra frontera esté mejor protegida y nuestra relación sea… pic.twitter.com/F9Dt0uFX9F — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 4, 2026

Se reducen muertes por fentanilo

Johnson reportó una caída del 50% en los decomisos de fentanilo en la frontera común. Además, vinculó las acciones conjuntas a una reducción de más del 34% en las muertes por sobredosis dentro de Estados Unidos.

Además se consolidaron 96 extradiciones (o transferencias) de capos y miembros criminales requeridos por las autoridades norteamericanas.

Los operativos de seguridad binacionales lograron el aseguramiento de más de 36 mil armas de fuego destinadas a los cárteles.

Pese al tono de celebración y cooperación institucional que se ratifica en reuniones de seguridad dentro de la Embajada de EE. UU. en México, la relación se mantiene bajo una fuerte presión.