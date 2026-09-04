“Solo tamales y tomates”: Trump afirma que México no tiene nada que ofrecer a EU y que pierde millones al año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podría dejar de comerciar con México porque, según afirmó, el mercado mexicano no ofrece productos indispensables para los estadounidenses, salvo “tamales picantes, tomates y un par de cosas”.

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Las declaraciones fueron realizadas este viernes 4 de septiembre en el Despacho Oval de la Casa Blanca, mientras el mandatario respondía preguntas de periodistas sobre los déficits comerciales de Estados Unidos y su exigencia de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés.

Trump sostuvo que Estados Unidos “pierde” 195 mil millones de dólares al año con México y argumentó que bastaría con suspender el intercambio comercial para evitar esa cantidad.

“Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir, tamales picantes, tomates, un par de cosas”, expresó el mandatario, quien agregó que Estados Unidos cuenta con petróleo y otros recursos.

Pese a sus críticas, Trump descartó por ahora interrumpir el comercio con México y destacó la relación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta, la respetamos mucho”, manifestó durante la conversación con los reporteros.

El mandatario también habló sobre Canadá y la Unión Europea, al asegurar que Estados Unidos podría dejar de comerciar con aquellos países frente a los que mantiene un déficit. Sus comentarios formaron parte de un argumento para exigir tasas de interés más bajas y sostener que la economía estadounidense debería recibir mejores condiciones financieras.

La cifra mencionada por Trump

Aunque Trump presentó los 195 mil millones de dólares como una “pérdida”, la cifra se aproxima al déficit estadounidense en el comercio de mercancías con México, que alcanzó alrededor de 197 mil millones de dólares durante 2025. Un déficit comercial significa que Estados Unidos importó más bienes mexicanos de los que exportó a México, no que haya perdido directamente esa cantidad de dinero.

Durante 2025, el intercambio de bienes y servicios entre ambos países alcanzó aproximadamente 964 mil 100 millones de dólares. Además, Estados Unidos registró un superávit de 13 mil 100 millones de dólares en servicios con México.

Contrario a la idea de que México únicamente suministra alimentos, entre sus principales exportaciones a Estados Unidos se encuentran vehículos, maquinaria, equipos eléctricos, dispositivos médicos y bebidas. Las cadenas productivas de ambos países mantienen una alta integración, especialmente en los sectores automotriz, electrónico, médico y textil.

JGH