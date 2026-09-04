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GPS guía a tractocamión por calles estrechas y provoca intenso tráfico en Ciudad del Carmen

Un tractocamión quedó atrapado en calles de la colonia Fátima después de seguir las indicaciones del GPS; la unidad golpeó cables y provocó intenso tráfico.

Por Israel Lozano

4 de sept de 2026

1 min

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Tractocamión queda atrapado en la colonia Fátima tras seguir indicaciones del GPS
Tractocamión queda atrapado en la colonia Fátima tras seguir indicaciones del GPS / Israel Lozano

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública intervinieron un tractocamión que ingresó a calles de la colonia Fátima, donde, debido a las dimensiones de la pesada unidad, presuntamente golpeó algunos cables y generó un intenso congestionamiento vehicular en el sector.

Un adulto mayor fue atropellado mientras circulaba en bicicleta.

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Los hechos se registraron en el cruce de la avenida 56, entre las calles 35 y 35-A, donde circulaba un tractocamión de la marca Freightliner, color blanco, con matrícula de circulación federal 06-BJ-2N.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad habría señalado que el sistema GPS lo condujo por calles que no eran aptas para la circulación de vehículos de grandes dimensiones, por lo que terminó ingresando a una zona donde las maniobras se complicaron debido al reducido espacio y a la presencia de cables.

La situación provocó dificultades en la circulación y generó tráfico en las calles aledañas, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para intervenir y controlar la vialidad.

Posteriormente, los agentes brindaron apoyo al conductor para realizar las maniobras necesarias y retirar el tractocamión del sector, logrando que la pesada unidad se reincorporara a una vialidad adecuada para su circulación.

Afortunadamente, pese a la movilización y al congestionamiento generado, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones de consideración, restableciéndose posteriormente la circulación en la zona.

JGH

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