Madrugada violenta en Mérida: hombre resulta herido tras presunta agresión con machete

La madrugada de este viernes terminó con una fuerte movilización policiaca y de emergencia en la colonia Jesús Carranza, en Mérida, luego de que un hombre resultara gravemente herido tras una presunta agresión con un machete.

El incidente se registró sobre la calle 35, entre 36 y 36-A, donde el lesionado habría sido atacado y sufrido heridas de consideración. A pesar de la gravedad de su estado, consiguió acercarse a una unidad policiaca que se encontraba en las inmediaciones y pidió ayuda.

Noticia Destacada Presunto fraude inmobiliario en Ixil: hombre habría usado un acta de matrimonio falsa para vender un predio

Los agentes acudieron en su auxilio y solicitaron la intervención de paramédicos, quienes llegaron minutos después para valorar al hombre. Debido a las lesiones que presentaba, fue necesario trasladarlo de emergencia a un hospital, donde quedó bajo atención médica especializada.

La zona fue atendida por elementos policiacos mientras se recababan los primeros datos sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias que provocaron la agresión, mientras que trasciende la detención del presunto agresor.

Noticia Destacada Trágico viaje familiar en la vía Mérida-Cancún: choque de un auto deja una mujer sin vida y dos heridos

Las autoridades mantienen las indagatorias para establecer qué ocurrió durante la madrugada, identificar al presunto responsable y determinar las circunstancias en las que el hombre resultó lesionado.