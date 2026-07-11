EU y México presumen resultados contra el tráfico de armas: suman casi 50 mil armas aseguradas y más de 10 mil detenidos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la estrategia conjunta entre ambos países está dando resultados en el combate al tráfico ilegal de armas y en el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el diplomático afirmó que la administración del presidente Donald Trump ha logrado avances significativos en la lucha contra los cárteles y las redes de tráfico de armamento, un problema que durante años ha sido señalado como uno de los principales factores que alimentan la violencia en México.

Casi 50 mil armas y millones de cartuchos decomisados

De acuerdo con las cifras compartidas por el embajador estadounidense, las autoridades han logrado la incautación de cerca de 50 mil armas de fuego y aproximadamente 2.9 millones de cartuchos de munición.

Además, las acciones de las corporaciones de seguridad han derivado en más de 10 mil detenciones relacionadas con el tráfico ilícito de armas.

Johnson subrayó que estos resultados son producto de la coordinación entre ambos gobiernos y del fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad.

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo vincula violencia en Sinaloa con captura de ‘El Mayo’ Zambada y posible intervención de EU

Trump y Sheinbaum, aliados en la estrategia de seguridad

En su mensaje, el representante diplomático señaló que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ambos países continúan trabajando de manera conjunta para enfrentar las estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.

El embajador destacó que el objetivo de esta colaboración es incrementar la seguridad tanto en Estados Unidos como en México, mediante acciones dirigidas a frenar el flujo de armas que terminan en manos de grupos delictivos.

The Trump Administration is delivering results to dismantle the cartels and stop illegal firearms trafficking: nearly 50,000 firearms seized, almost 2.9 million rounds of ammunition seized, and more than 10,000 arrests linked to firearms trafficking. Under the leadership of… pic.twitter.com/gkepZ6SOvg — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 10, 2026

El tráfico de armas, un tema prioritario en la relación bilateral

El combate al tráfico de armas se ha convertido en uno de los principales ejes de la agenda de seguridad entre ambos países, debido a que una parte importante del armamento utilizado por organizaciones criminales en México proviene del mercado estadounidense.

Las declaraciones de Ronald Johnson se producen en un contexto de mayor coordinación bilateral en temas de seguridad y en medio de los esfuerzos de ambos gobiernos por reducir la capacidad operativa de los cárteles y contener la violencia ligada al crimen organizado.

IO