Se incendia embarcación durante trabajos de soldadura en el muelle de Lerma, Campeche

Un incendio se registró en una embarcación que se encontraba en el muelle de la Administración Portuaria Integral (API) de Lerma, sin que se reportaran personas lesionadas.

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El incidente ocurrió mientras un grupo de trabajadores realizaba labores de soldadura y mantenimiento en la embarcación “Julissa”, con matrícula 0401021623-8, cuando se originó el fuego, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Proximidad Social y Protección Civil acudieron al lugar y brindaron apoyo durante las labores para sofocar el incendio, el cual finalmente fue controlado sin que se registraran mayores afectaciones ni personas heridas.

JGH