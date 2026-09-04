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Se incendia embarcación durante trabajos de soldadura en el muelle de Lerma, Campeche

Un incendio se registró en la embarcación “Julissa” mientras realizaban trabajos de soldadura y mantenimiento en el muelle de Lerma, Campeche; no hubo lesionados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de sept de 2026

1 min

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Controlan incendio en embarcación atracada en el muelle de Lerma
Controlan incendio en embarcación atracada en el muelle de Lerma / Especial

Un incendio se registró en una embarcación que se encontraba en el muelle de la Administración Portuaria Integral (API) de Lerma, sin que se reportaran personas lesionadas.

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El incidente ocurrió mientras un grupo de trabajadores realizaba labores de soldadura y mantenimiento en la embarcación “Julissa”, con matrícula 0401021623-8, cuando se originó el fuego, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Proximidad Social y Protección Civil acudieron al lugar y brindaron apoyo durante las labores para sofocar el incendio, el cual finalmente fue controlado sin que se registraran mayores afectaciones ni personas heridas.

JGH

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