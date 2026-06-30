Pasajera denuncia a taxista de Tulum por presunto cobro excesivo y circular en sentido contrario: VIDEO

Una usuaria del servicio de taxi en Tulum denunció públicamente a un operador del Sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe por presuntamente conducir en sentido contrario para ganar un pasaje y posteriormente cobrar una tarifa que consideró excesiva por un recorrido corto dentro de la ciudad.

La afectada aseguró que el incidente ocurrió mientras esperaba transporte sobre la avenida a la altura de Materiales del Toro, cerca del nuevo Waldos, y terminó con una discusión entre ambos durante el trayecto.

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La denunciante, identificada como Marion Temich, explicó que inicialmente hizo la parada a otro taxi, cuyo conductor le indicó que daría vuelta en una glorieta para recogerla. Sin embargo, antes de que regresara, otra unidad, identificada con el número económico 129, presuntamente invadió el carril contrario para adelantarse y quedarse con el servicio. Aunque decidió abordar ese vehículo, afirmó que el operador comenzó a reclamarle desde el inicio del recorrido.

"Se molestó solo porque le ganó el pasaje al otro metiéndose en sentido contrario. Todavía me dijo: 'a ver si te pones viva'. Yo le respondí que había más taxis y que en realidad ni siquiera pensaba tomar el suyo, sino el otro al que le había hecho la parada. Fue culpa mía por subir al taxi 129", relató la usuaria.

La pasajera señaló que, tras responder al conductor, la discusión continuó durante el traslado hacia la tienda Soriana. Aseguró que al llegar a su destino el operador le cobró 100 pesos, una cantidad que calificó como desproporcionada, ya que, según dijo, habitualmente paga entre 50 y 70 pesos por el mismo recorrido desde la colonia Satélite.

"Cuando llegué al Soriana me cobró 100 pesos, cuando a mí siempre me cobran 50 y lo máximo que me han llegado a cobrar son 70", afirmó. La mujer indicó además que grabó parte del intercambio al considerar inapropiada la actitud del chofer.

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El caso se suma a las constantes inconformidades que usuarios locales y visitantes han manifestado en contra de algunos operadores del Sindicato Tiburones del Caribe, principalmente por presuntos cobros elevados, la falta de tarifas visibles y conductas que consideran poco profesionales.

Aunque las quejas no involucran a la totalidad de los taxistas, las denuncias continúan repitiéndose, por lo que ciudadanos han solicitado reforzar la supervisión del servicio, transparentar los costos y sancionar cualquier práctica que afecte la confianza de los pasajeros y la imagen turística de Tulum.