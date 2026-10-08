Presidenta de México anuncia apoyo federal para resolver crisis de agua en Guadalajara

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México colaborará con Jalisco para atender la problemática relacionada con la calidad del agua que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, la mandataria explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Efraín Morales, mantiene comunicación con el gobierno estatal para definir las acciones necesarias.

Sheinbaum señaló que uno de los pendientes más importantes es la construcción de un acueducto relacionado con la presa El Zapotillo, obra que, según explicó, quedó inconclusa en administraciones anteriores.

Analizan modernizar infraestructura hidráulica

La presidenta indicó que Jalisco también presentó una propuesta para modernizar de manera integral su sistema de agua. El planteamiento contempla una distribución de responsabilidades entre el gobierno estatal y la Federación.

De acuerdo con Sheinbaum, el estado realizaría una parte de las obras, mientras que el Gobierno de México participaría en otros componentes del proyecto. Además, Jalisco solicitó apoyo de la Secretaría de Hacienda para obtener las autorizaciones necesarias ante un esquema de financiamiento que contempla deuda.

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La mandataria destacó que el objetivo central es mejorar la calidad del agua y atender una infraestructura que considera antigua.

Sheinbaum promete coordinación con Jalisco

Sheinbaum recordó que la presa El Zapotillo requirió acuerdos con comunidades de la zona para concretar su construcción y que actualmente es necesario avanzar en las obras complementarias.

La presidenta adelantó que podría reunirse nuevamente con el gobernador de Jalisco para impulsar el proyecto y reiteró que la Federación está dispuesta a colaborar.

“Lo importante es resolver el problema de la calidad del agua”, sostuvo la mandataria, al señalar que el trabajo conjunto busca beneficiar a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La coordinación federal con Jalisco se suma a otras acciones nacionales de infraestructura hídrica y saneamiento que Conagua desarrolla con gobiernos estatales y municipales.

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