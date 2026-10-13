Cancún se suma a la Marcha Nacional por el Sector Salud este 13 de octubre

Trabajadores del sector salud fueron convocados a participar en la Marcha Nacional por el Sector Salud, programada para este martes 13 de octubre a las 16:00 horas en Cancún, con el objetivo de brindar apoyo y reconocimiento al personal que labora en esta área.

De acuerdo con la convocatoria difundida, el punto de reunión e inicio será la Glorieta del Ceviche, desde donde los participantes avanzarán por una ruta marcada sobre la avenida Tulum y la avenida Xpuhil, hasta llegar al Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El cartel que anuncia la marcha incluye el mensaje “Apoyo y reconocimiento a todos los trabajadores del sector salud”, además de la consigna “¡Por un sector salud más fuerte!”.