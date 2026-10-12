IMSS anuncia revisión en 275 hospitales por protestas; más de 476 mil trabajadores votarán aumento salarial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que iniciará esta semana un proceso de revisión y diálogo directo con trabajadores de 275 hospitales del país, para identificar problemas de abasto de medicamentos, falta de insumos, equipos médicos y condiciones laborales, tras las protestas registradas en distintas entidades.

Durante una conferencia de prensa conjunta, realizada este lunes 12 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que las autoridades recorrerán las unidades médicas para escuchar las necesidades del personal y establecer compromisos de solución.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que 476 mil 260 trabajadores activos tendrán derecho a participar en la consulta sobre el incremento salarial del 6.8 por ciento, programada para el miércoles 14 de octubre.

IMSS revisará desabasto y condiciones laborales en 275 hospitales

Zoé Robledo detalló que la estrategia comenzará en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención, donde trabajan aproximadamente 267 mil personas.

Los responsables de las delegaciones y hospitales recorrerán las instalaciones para escuchar directamente al personal médico, de enfermería y administrativo.

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La revisión incluirá el suministro de medicamentos, material de curación, equipos médicos, mobiliario, mantenimiento de elevadores, sistemas de aire acondicionado y condiciones de trabajo.

Robledo explicó que cada hospital deberá identificar sus necesidades prioritarias, establecer fechas de atención y designar responsables para cumplir los compromisos.

¿Cómo reportar medicamentos faltantes en el IMSS?

El director del Instituto también anunció que se reforzará el uso de la plataforma recetacompleta.gob.mx, donde los derechohabientes pueden reportar medicamentos que no recibieron en las farmacias del organismo.

Para presentar el reporte, los pacientes deben contar con su CURP y el folio de la receta médica que no fue surtida completamente.

El objetivo es dar seguimiento a cada solicitud y contactar a los pacientes para informarles cuándo y dónde podrán obtener sus medicamentos.

STPS supervisará votación sobre aumento salarial del IMSS

Marath Bolaños informó que el 14 de octubre se instalarán aproximadamente 670 unidades electorales para recibir los votos de 476 mil 260 trabajadores activos.

La consulta permitirá a la base trabajadora pronunciarse sobre el incremento salarial del 6.8 por ciento, previamente aprobado en el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

La propuesta contempla un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y de 3.9 por ciento a una prestación contractual de ayuda para renta de casa habitación, explicó Robledo.

El secretario del Trabajo indicó que personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral supervisará el procedimiento para verificar el cumplimiento de la legislación laboral.

Asimismo, precisó que la consulta se realizará a solicitud del sindicato, pese a que la revisión salarial ya cumplió con los requisitos legales correspondientes.

Las autoridades federales señalaron que los resultados se darán a conocer después de la jornada de votación.

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