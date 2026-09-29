OFAC liga a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, con red de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dentro de un nuevo paquete de sanciones contra personas y empresas que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, forman parte o facilitan operaciones de la facción conocida como “La Mayiza”, ligada al Cártel de Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas con la estructura criminal encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

El Tesoro estadounidense identifica a Zambada Sicairos como uno de los principales dirigentes de la facción Los Mayos.

¿Por qué fue señalado Carlos Torres por Estados Unidos?

De acuerdo con el reporte difundido este martes 29 de septiembre, Carlos Torres fue incluido entre las personas sancionadas por sus presuntos vínculos con la red financiera y operativa asociada a “La Mayiza”.

Las sanciones de OFAC implican restricciones sobre bienes e intereses que las personas designadas tengan bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para realizar determinadas operaciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

La inclusión en la lista representa una designación administrativa del gobierno estadounidense y no equivale, por sí misma, a una sentencia penal en México o Estados Unidos.

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo pide a Marina del Pilar explicar audios filtrados y rechaza justicia selectiva en caso Ruffo

Carlos Torres ya enfrentaba investigaciones en México

Antes de esta nueva medida, Torres ya aparecía en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) derivada de una denuncia que lo relaciona presuntamente con una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero vinculada con “Los Rusos”, otra estructura asociada con la facción de Los Mayos.

En mayo de 2025, Estados Unidos también revocó las visas de Torres y Marina del Pilar, aunque Washington no hizo públicas las razones específicas de esa decisión.

OFAC golpea estructura vinculada al “Mayito Flaco”

La nueva acción del Tesoro busca afectar las redes financieras y empresariales atribuidas a la organización encabezada por Ismael Zambada Sicairos.

🇺🇸Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.



La lista de la OFAC incluye a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, señalado como operador político… pic.twitter.com/ncKK5EOsaA — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 29, 2026

Las autoridades estadounidenses sostienen que la facción Los Mayos mantiene operaciones en entidades como Sinaloa, Durango y Baja California, además de rutas relacionadas con tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El señalamiento contra Carlos Torres coloca nuevamente bajo escrutinio al entorno de la gobernadora de Baja California. Hasta el momento, la información disponible corresponde a la designación de OFAC y a investigaciones todavía sujetas a los procedimientos legales correspondientes.

IO