Marina revela cómo coopera con EU contra el narcotráfico: “Nos dan la alerta y nosotros aseguramos”

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que México y Estados Unidos mantienen un acuerdo de intercambio de información para combatir el narcotráfico marítimo, mediante el cual la Guardia Costera estadounidense emite alertas y la Armada de México realiza los aseguramientos en aguas nacionales.

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el almirante detalló cómo se desarrolló la cooperación que permitió asegurar más de una tonelada de cocaína frente a las costas de Oaxaca.

Morales Ángeles destacó que el mecanismo busca garantizar que las operaciones en aguas mexicanas sean ejecutadas por autoridades nacionales, sin necesidad de intervenciones estadounidenses.

¿Cómo colaboraron México y EU en el decomiso de cocaína en Oaxaca?

El titular de la Secretaría de Marina (Semar) explicó que una aeronave de la Guardia Costera de Estados Unidos detectó una embarcación sospechosa cuando realizaba labores de vigilancia a la altura de El Salvador.

Posteriormente, las autoridades estadounidenses compartieron la información con sus contrapartes mexicanas, que desplegaron sus propios equipos y aeronaves para localizar e interceptar la embarcación.

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La Armada de México fue la encargada de realizar el aseguramiento, mediante el operativo que permitió decomisar aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína y detener a seis personas.

Marina asegura que EU no realiza operativos en aguas mexicanas

Morales Ángeles explicó que existe un acuerdo para que las autoridades estadounidenses no ejecuten operaciones de intercepción en las zonas marítimas mexicanas, incluida la zona económica exclusiva.

Aclaró que las embarcaciones extranjeras pueden ingresar al mar territorial mexicano para operaciones de búsqueda y rescate cuando cuentan con autorización.

Sin embargo, en los casos de narcotráfico, el mecanismo de colaboración consiste en compartir alertas para que México realice las intervenciones.

"Deme la alerta temprana y yo garantizo que la detengo", expresó el secretario al describir el acuerdo bilateral.

México mantiene intercambio de inteligencia con otros países

El almirante señaló que la cooperación marítima no se limita a la Guardia Costera estadounidense, pues también existe intercambio de información con los comandos Norte y Sur de Estados Unidos, así como con autoridades de Guatemala, El Salvador y Australia.

Añadió que ambos países realizan operaciones coordinadas en otras zonas fronterizas, incluido el río Bravo.

Finalmente, explicó que la participación directa de autoridades mexicanas permite verificar quiénes viajan en las embarcaciones y evitar que personas ajenas a actividades delictivas sean confundidas con presuntos narcotraficantes.

El secretario reiteró que la estrategia consiste en recibir información oportuna y realizar los aseguramientos bajo responsabilidad de las instituciones mexicanas.

IO