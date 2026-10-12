Sectur niega desplome turístico en Campeche; empresarios reportan caída del 30%

La Secretaría de Turismo (Sectur) de Campeche rechazó los reportes que señalan una disminución en la ocupación hotelera durante el primer semestre de 2026, así como el descenso en la afluencia turística durante las vacaciones de verano, al asegurar que sus propios registros muestran un comportamiento positivo en distintos indicadores.

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La secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, sostuvo que durante el reciente periodo vacacional la ocupación hotelera alcanzó 49 por ciento a nivel estatal, mientras que en Ciudad del Carmen llegó hasta 70 por ciento, comportamiento que, afirmó, también se observó en Champotón.

Estas declaraciones contrastan con los registros del sistema de monitoreo Datatur, que reflejan un descenso sostenido en la ocupación hotelera de enero a junio: pasó de 54 por ciento al inicio del año a 47 por ciento en febrero, 43.3 en marzo, 35.6 en abril, 32.4 en mayo y 30.6 por ciento en junio. En seis meses, el indicador perdió 23.4 puntos porcentuales.

La funcionaria cuestionó las mediciones que toman como referencia únicamente los establecimientos hoteleros, al argumentar que parte de los visitantes se aloja en viviendas de familiares o conocidos y en plataformas digitales de hospedaje. Aseguró que la dependencia realiza un seguimiento constante junto con prestadores de servicios turísticos y responsables de atractivos.

Como respaldo de su postura, Solís Peniche afirmó que los atractivos administrados por la Sectur registran un incremento de 51 por ciento en visitas, de las cuales más de 80 por ciento correspondieron a turistas nacionales. Sin embargo, no precisó el periodo de comparación ni presentó cifras que permitieran contrastar este aumento con los balances del sector empresarial.

La secretaria atribuyó parte de los retos turísticos al encarecimiento del combustible aéreo, los conflictos internacionales y la pérdida de poder adquisitivo de los visitantes estadounidenses. Ante este escenario, señaló que la estrategia estatal contempla promoción en ferias turísticas, aeropuertos, estaciones del Tren Maya y terminales de autobuses, además de fortalecer la atención de los prestadores de servicios.

Mientras la Sectur defiende sus indicadores de visitas a atractivos y ocupación durante el verano, los registros de Datatur y del sector privado mantienen los señalamientos sobre la disminución de la actividad turística en Campeche.

JGH