SEP anuncia suspensión de clases para estas escuelas del 14 al 16 de octubre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se realizará la suspensión de clases a nivel básico este 14, 15 y 16 de octubre. Sin embargo; es importante señalar que dicha medida sólo será aplicada dentro de un estado del país, por lo que es esencial saber qué entidad se verá afectada.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades educativas, la suspensión de clases durante los próximos tres días será aplicada solo para Baja California Sur. Fue la SEP de la entidad la encargada de informar que esto responde a una capacitación para personal docente y administrativo de los planteles.

Noticia Destacada Gobierno prepara decreto para obligar a plataformas a retirar contenido que incite a la violencia tras ataque en Torreón

¿Por qué se suspenderán clases del 14 al 16 de octubre en Baja California Sur?

El propósito principal de esta jornada es fortalecer las herramientas conceptuales y operativas del magisterio en materia de prevención, detección y atención de situaciones de riesgo y violencia escolar. Entre los temas a abordar están: protocolos contra el acoso escolar, prevención del maltrato infantil, violencia sexual y convivencia escolar.

“Se suspenden clases en educación básica los días 14, 15 y 16 de octubre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur informa que en todas las escuelas de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, se suspenderán clases los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre” informó la titular, Alicia Meza Osuna.

Las actividades académicas para todos los estudiantes de educación básica en el estado se reanudarán con normalidad el lunes 19 de octubre de 2026. La SEP BCS exhortó a las familias a tomar las previsiones necesarias de organización y estar atentas a los avisos oficiales emitidos por las directivas de cada centro educativo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal