Tormenta Tropical Simon provoca cierre de puertos en Baja California Sur; estas son las zonas afectadas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el cierre de puertos en Baja California Sur para embarcaciones menores, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas ocasionadas por la tormenta tropical Simon en el océano Pacífico.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia difundió el aviso de la Secretaría de Marina (Semar), que establece restricciones a la navegación para evitar riesgos entre la población y las personas que realizan actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

¿Qué puertos están cerrados en Baja California Sur por la tormenta Simon?

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, los puertos de La Paz y Los Barriles, en Baja California Sur, permanecen cerrados a la navegación de embarcaciones menores debido a los efectos de la tormenta tropical Simon.

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Protección Civil exhortó a los prestadores de servicios turísticos, pescadores y usuarios de embarcaciones pequeñas a respetar las restricciones establecidas por las autoridades marítimas.

Asimismo, recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar actividades que puedan representar riesgos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

⚠️ @SEMAR_mx informa cierre de puertos ante los efectos de la tormenta tropical #Simon: 🌊 Océano Pacífico 🌊 ⛵ - Embarcaciones menores: 🔹 Baja California Sur: La Paz y Los Barriles. 🔴 Atiende las recomendaciones de las autoridades. Evita riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas. @laualzua — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 15, 2026

Las autoridades continuarán informando sobre las restricciones a la navegación conforme evolucione el fenómeno meteorológico en el Pacífico mexicano.

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