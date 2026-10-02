Cultura reporta 520 mil actividades y 50 millones de asistentes en dos años de Gobierno de Sheinbaum

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó este viernes 2 de octubre el balance de su dependencia como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Curiel informó que en los primeros dos años de la administración federal la oferta cultural aumentó 32 por ciento, con alrededor de 520 mil actividades realizadas en las 32 entidades del país y una asistencia acumulada de 50 millones de personas.

El informe oficial de la Secretaría de Cultura correspondiente al periodo 2025-2026 señala que la política del sector ha priorizado el acceso a la vida cultural, los estímulos a la creación, la educación artística y la protección del patrimonio.

¿Cuánto invirtió el Gobierno en escuelas de arte?

Curiel destacó una inversión de mil 850 millones de pesos para renovar escuelas vinculadas con el INAH, el INBAL, el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

De acuerdo con la secretaria, se intervinieron 2 mil 352 espacios, entre edificios, aulas y laboratorios, además de adquirir 3 mil 600 bienes, como instrumentos musicales y mobiliario.

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También señaló que se eliminaron cuotas de inscripción para garantizar la gratuidad de la educación artística y que el Centro de Capacitación Cinematográfica incrementó 250% su matrícula.

Aumentan apoyos a artistas y producción audiovisual

La titular de Cultura informó que los recursos destinados a apoyos para la creación aumentaron 45 por ciento, al pasar de mil 840 a 2 mil 658 millones de pesos mediante convocatorias y estímulos nacionales.

En el sector cinematográfico, Curiel destacó un aumento presupuestal para el Instituto Mexicano de Cinematografía y la creación de un nuevo incentivo fiscal por 400 millones de pesos para atraer inversión y fortalecer el empleo en la industria audiovisual.

La dependencia también reporta como prioridades el incremento de estímulos directos a la creación y el fortalecimiento del sistema público de educación artística.

México recuperó más de 5 mil piezas patrimoniales

Otro de los datos presentados fue la restitución de 5 mil 686 piezas arqueológicas y patrimoniales durante los primeros dos años del actual gobierno, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Curiel agregó que se destinaron 520 millones de pesos a trabajos de conservación y mejora en 74 zonas arqueológicas y 34 museos.

El Segundo Informe de Labores de Cultura también coloca entre sus ejes la protección jurídica del trabajo artístico frente al uso no autorizado de inteligencia artificial y la incorporación del sector cultural a la estrategia de atención a las causas y construcción de paz.

#MañaneraDelPueblo . Informa @ccurieldeicaza sobre los avances del sector cultural en estos 2 años de gobierno: creció 32 por ciento la oferta cultural, se impulsó la descentralización y se invirtieron 1 mil 850 mdp en remodelación de escuelas artísticas pic.twitter.com/mk1gc0Detx — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 2, 2026

Cultura reporta acciones en lectura, artesanías y territorios de paz

La secretaria informó además que más de 127 mil artesanas y artesanos recibieron acompañamiento institucional y que las tiendas Fonart pasaron de tres a 13 puntos de venta.

En materia de cultura de paz, reportó 2.5 millones de atenciones mediante 2 mil 600 actividades, además de 183 festivales gratuitos dentro del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

La glosa forma parte del proceso de rendición de cuentas derivado del Segundo Informe de Gobierno, entregado al Congreso de la Unión en septiembre de 2026.

IO