Mundial 2026 impulsa visitas a museos y zonas arqueológicas; Cultura destaca nuevo Museo Textil

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que la red de museos y zonas arqueológicas del país registra un incremento significativo de visitantes en el marco del Mundial 2026, al tiempo que destacó la apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ubicado frente al Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria explicó que en los últimos dos años se han recibido 57 millones de visitantes y turistas en espacios culturales bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura, el INAH y el INBAL.

Curiel señaló que el aumento de afluencia alcanza 18 por ciento, por lo que el Gobierno federal reforzó la infraestructura cultural con una inversión de 400 millones de pesos.

Museos y zonas arqueológicas reciben más visitantes por el Mundial

La secretaria de Cultura explicó que el Mundial 2026 ha permitido articular una agenda cultural alrededor del patrimonio arqueológico, el arte y las expresiones vivas de México.

Entre las actividades destacadas se encuentran exposiciones sobre el juego de pelota mesoamericano en el Museo del Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología, así como visitas especiales a zonas arqueológicas como Tula, Xochicalco, Cuicuilco, Huachimontones y Boca de Potrerillos.

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También resaltó exposiciones en Bellas Artes, entre ellas una muestra de arte chicano y otra dedicada a Roberto Montenegro, precursor del muralismo mexicano.

Nuevo Museo Textil abre frente al Templo Mayor

Curiel destacó la apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ubicado en el histórico Palacio del Marqués del Apartado.

El recinto cuenta con 12 salas dedicadas al patrimonio textil, además de espacios para residencias, talleres, capacitación y trabajo directo con artesanas y artesanos.

La funcionaria explicó que el museo no opera bajo una dirección tradicional, sino mediante un consejo integrado por artesanas, artesanos y especialistas, quienes participan en la toma de decisiones.

#MañaneraDelPueblo | @ccurieldeicaza, titular de la Secretaría de @cultura_mx, informó que entre 2024 y 2026 se registraron 57,475,583 millones de visitantes en los 184 museos y 195 zonas arqueológicas del país, lo que representó un aumento de 18%. pic.twitter.com/Ikh82uMnug — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 26, 2026

Un espacio para reconocer el patrimonio vivo

El museo reúne piezas textiles elaboradas por maestras y maestros artesanos de distintas regiones del país, con el objetivo de mostrar técnicas de tejido, bordado, hilado y teñido transmitidas de generación en generación.

También cuenta con una sala interactiva para explorar tintes, territorios y prendas en lenguas originarias, además de visitas guiadas y audioguías en español, inglés y náhuatl.

El Museo Textil abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, y forma parte de la estrategia cultural para colocar el patrimonio vivo de los pueblos indígenas y afromexicanos en el centro de la agenda pública durante el Mundial 2026.

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