Movimiento Ciudadano acusa al PRI de politizar la crisis del agua en Jalisco

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de lucrar políticamente y buscar un provecho electoral a partir de la crisis hídrica que se vive actualmente en el estado de Jalisco, donde se han presentado manifestaciones para exigir una solución.

La declaración se dio luego de que legisladores priistas acudieran a las oficinas de la bancada naranja en la Cámara de Diputados para arrojar agua sucia contra su logotipo institucional de Movimiento Ciudadano. Tras esto; Álvarez Máynez usó sus redes sociales para responder a dichas acciones.

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Máynez acusa al PRI de montar “espectáculos violentos"

Por medio de sus redes sociales, Jorge Álvarez Máynez, señaló al PRI de aprovechar la crisis del agua para sacar “raja política”. El Coordinador de Movimiento Ciudadano comentó en su clip que es fundamental que las y los legisladores se pongan del lado de las soluciones y evitar las confrontaciones.

Aunado a esto; señaló la acción de los diputados tricolor como una oportunidad “para realizar montajes”. Asimismo, el dirigente de MC afirmó que la protesta representa “una burla, una ofensa a la gente” y criticó que la oposición pretenda utilizar la escasez del recurso con fines electorales.

Agregó que la atención a la emergencia hídrica en Jalisco debe llevarse a cabo a través de proyectos formales, presupuestales y mesas de trabajo con especialistas, y no mediante confrontaciones partidistas en el Congreso.

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