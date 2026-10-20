Diputados del PRI lanzan agua sucia contra el logotipo de Movimiento Ciudadano.

En el marco del debate parlamentario y político sobre la crisis del suministro de agua turbia que se encuentra afectando a diversos sectores de Jalisco, legisladores de la oposición han recrudecido sus manifestaciones públicas contra la administración estatal de Movimiento Ciudadano (MC).

En actos de protesta parlamentaria y conferencias, integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han llevado contenedores con agua sucia con la finalidad de evidenciar las fallas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

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Máynez reacciona a lo hecho por los diputados del PRI

Tras volverse viral el video en donde se puede apreciar a los diputados del tricolor vertiendo líquido turbio en logotipos del partido Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Máynez usó sus redes sociales para cuestionar la acción y consideró que este movimiento trata de una falta de respeto.

El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), calificó la acción de “montaje infame”, además de señalar a los diputados como “porros del PRI”. Máynez comentó que está acción es una burla del problema real al que se enfrenta la ciudadanía en el estado de Jalisco.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente. Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. https://t.co/Mljt7ryaEC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026

“¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente.” comentó el coordinador de MC por medio de su cuenta oficial de X.

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