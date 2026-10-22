Activan alerta Amarilla en la CDMX por frío intenso; seis alcaldías tendrán temperaturas de hasta 4 grados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla debido al pronóstico de temperaturas sensiblemente bajas para las primeras horas del viernes 23 de octubre, se prevé que el termómetro descienda hasta los 4 a 6 grados Celsius en zonas altas y del sur-poniente de la capital.

De acuerdo con el aviso compartido durante este jueves 22 de octubre, el periodo de alerta para los ciudadanos contempla de las 02:00 a las 08:00 horas del viernes. La presencia de masas de aire frío asociadas a los primeros frentes fríos de la temporada ha motivado el monitoreo constante en las demarcaciones con mayor elevación sobre el nivel del mar.

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¿Qué alcaldías tienen alerta Amarilla por bajas temperaturas?

De acuerdo con la información compartida por las autoridades de la CDMX, las seis demarcaciones en las que se mantiene el aviso preventivo por ambiente frío a muy frío durante las primeras horas del viernes son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Estas alcaldías pronostican temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, ante esto, las autoridades capitalinas activaron la alerta Amarilla; y compartieron una serie de recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias provocadas por los cambios bruscos de temperatura.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del viernes 23/10/2026, en zonas altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 22, 2026

Se recomienda utilizar al menos tres capas de ropa, aplicar crema hidratante, consumir bastante agua y alimentos ricos en vitaminas A y C. Para cualquier caso de emergencia o síntoma respiratorio persistente, la SGIRPC recordó poner a disposición de la ciudadanía el número del C5 (911), Locatel (55 5658 1111) y la línea directa (55 5683 2222).

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