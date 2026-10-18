Activan Alerta Amarilla en cinco alcaldías de la CDMX este 19 de octubre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) emitió un aviso de Alerta Amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas. La medida aplica para la madrugada y las primeras horas de la mañana del lunes 19 de octubre de 2026 en cinco demarcaciones del oeste y sur de la capital.

Las autoridades capitalinas informaron que, de acuerdo con las estimaciones meteorológicas del organismo, se prevé que el termómetro descienda a valores de entre 4 °C y 6 °C. El periodo crítico de mayor descenso en la temperatura se contempla entre las 04:00 y las 08:00 horas.

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¿Qué alcaldías de la CDMX se verán afectadas por las bajas temperaturas?

Las alcaldías donde se mantendrá vigente la Alerta Amarilla por las bajas temperaturas que se presentarán durante este lunes 19 de octubre de 2026, son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan; debido a esto, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones.

Ante las bajas temperaturas matutinas, las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones para proteger la salud y prevenir enfermedades respiratorias. Se recomienda usar crema para hidratar y proteger la piel, además de evitar la exposición directa a corrientes de aire frío.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 19/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, Milpa Alta y @TlalpanAl. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/xwifUOibSg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026

Aunado a esto; se recomienda resguardar a los animales de compañía en áreas interiores para protegerlos del frío intenso, y en caso de utilizar calentadores, chimeneas o anafres en espacios cerrados, asegurar una ventilación adecuada para evitar la acumulación y posterior intoxicación por monóxido de carbono.

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