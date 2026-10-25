Presentan plan de entrega de 82 mil viviendas en Michoacán; reportan avance de 22%

Michoacán tiene una meta de 82 mil viviendas como parte del Programa Vivienda para el Bienestar, con un avance de 22 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, durante un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Villas del Pedregal.

Durante la entrega de viviendas realizada este domingo 25 de octubre, la funcionaria detalló que la meta contempla 50 mil casas del Infonavit, 20 mil de la Conavi y 12 mil del Fovissste.

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También anunció acciones complementarias, entre ellas la entrega de 20 mil escrituras y 5 mil 514 créditos para mejoramiento de vivienda.

Además, reportó 104 mil 422 personas beneficiadas mediante mejoras de créditos del Infonavit y el Fovissste.

Vega Rangel destacó que el desarrollo habitacional del Infonavit en Villas del Pedregal contará con 3 mil 520 viviendas una vez concluido.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el programa busca ampliar el acceso a una vivienda para las familias trabajadoras, incluidas aquellas que no cuentan con financiamiento del Infonavit.

A nivel nacional, Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 1.8 millones de casas, además de créditos para mejoramiento habitacional y acciones para regularizar escrituras y atender financiamientos considerados impagables.