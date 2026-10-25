Reestructuran 97 mil 500 créditos impagables del Infonavit en Michoacán

Durante la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Michoacán, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que 97 mil 500 créditos considerados impagables fueron reestructurados en la entidad, como parte de las acciones para facilitar que las familias liquiden sus adeudos y conserven sus casas.



El funcionario explicó que estos financiamientos aumentaban en lugar de disminuir, incluso cuando los trabajadores realizaban sus pagos, lo que dificultaba que pudieran terminar de pagar sus viviendas.



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A nivel nacional, señaló que los 4 millones 856 mil créditos identificados bajo estas condiciones quedaron reestructurados al 31 de diciembre de 2025.



Romero Oropeza también informó que más de 82 mil familias en Michoacán serían beneficiadas con la liberación gratuita de sus escrituras, un trámite necesario para acreditar plenamente la propiedad después de liquidar el crédito hipotecario.



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Explicó que algunos trabajadores no habían realizado este procedimiento debido a su costo, que puede alcanzar entre 16 mil y 18 mil pesos, o por desconocimiento de los requisitos.



Estas medidas forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno federal para atender las necesidades habitacionales de los trabajadores.