Vivienda para el Bienestar avanza con 274 mil casas en construcción y más de 5 millones de créditos ajustados

El Gobierno de México presentó nuevos avances del programa Vivienda para el Bienestar durante la conferencia mañanera encabezada este lunes 15 de junio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El informe fue encabezado por funcionarios del sector vivienda, quienes detallaron los avances en construcción de casas nuevas, mejoramiento de vivienda, regularización de escrituras y reestructuración de créditos de Infonavit y Fovissste.

Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que 274 mil viviendas ya iniciaron proceso de edificación y 604 mil se encuentran contratadas, es decir, ya cuentan con suelo, proyectos y trámites para iniciar obra.

De acuerdo con la funcionaria, esto representa un avance relevante dentro de la meta nacional y beneficia a 2.1 millones de personas.

¿Cuántas viviendas lleva el programa Vivienda para el Bienestar?

La meta general del programa es construir 1.8 millones de viviendas nuevas. Según el reporte presentado en Palacio Nacional, actualmente hay 274 mil viviendas en construcción y 604 mil contratadas, de las cuales una parte está lista para comenzar obra en cualquier momento.

Sheinbaum resumió que ya se han entregado 24 mil 500 viviendas y destacó que el programa avanza con una combinación de obra nueva, mejoramiento, certeza jurídica y reestructuración de créditos.

Sedatu explicó que los estados con mejores avances dependen, en buena medida, de la disponibilidad de reserva territorial aportada por gobiernos estatales y municipales. Entre las entidades que destacan están Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz y Sonora.

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¿Qué avances reportó Conavi en vivienda nueva?

Rodrigo Chávez, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), informó que la meta del organismo es construir 500 mil viviendas nuevas y entregar 300 mil apoyos de mejoramiento.

En 2025, Conavi inició la construcción de 82 mil viviendas y otorgó 114 mil apoyos de mejoramiento. Para 2026, tiene como meta 73 mil viviendas nuevas y 36 mil mejoramientos.

El funcionario detalló que, entre 2025 y 2026, se trabaja en 352 predios que suman mil 531 hectáreas y permitirán el desarrollo de 155 mil 987 viviendas. También adelantó que este año se prevé entregar 50 mil de las viviendas iniciadas en 2025.

Entre los proyectos mencionados están desarrollos en Los Cabos, Sonora, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Morelos.

#MañaneraDelPueblo | @EdnaElenaVegaR1, titular de la @SEDATU_mx, presentó los avances del programa #ViviendaParaElBienestar:



➡️Más de 274 mil viviendas construidas en las 32 entidades

➡️Más de 604 mil viviendas contratadas

➡️2.1 millones de personas beneficiadas

➡️Metas… pic.twitter.com/umtPIuwf51 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 15, 2026

¿Qué informó Infonavit sobre créditos y nuevas viviendas?

Octavio Romero Oropeza, titular de Infonavit, explicó que al inicio de la administración se detectaron 4 millones 856 mil créditos impagables. Tras el proceso de reestructura, 457 mil personas quedaron con saldo cero y alrededor de 4.4 millones recibieron reducciones en su deuda, pagos fijos y tasas más bajas.

El funcionario sostuvo que, cuando las personas tienen condiciones justas de pago, cumplen con sus créditos. También informó que Infonavit tiene 460 mil viviendas contratadas, de las cuales 191 mil ya están en construcción.

Además, se han colocado 23 mil 281 viviendas en 21 estados, 53 municipios y 91 desarrollos. De quienes adquieren estas casas, 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres. El 90 por ciento de los compradores gana entre uno y 1.5 salarios mínimos, mientras que 75 por ciento tiene entre 18 y 39 años.

¿Qué cambios anunció Fovissste para sus acreditados?

Yabneli Maldonado Meza, vocal ejecutiva de Fovissste, informó que el organismo lleva casi 40 por ciento de avance en su programa de crédito y destacó el programa Fovissste Mujeres, dirigido a servidoras públicas y pensionadas, con una tasa preferencial de 2 a 3.5 por ciento.

También anunció que a partir del 1 de julio se implementará un nuevo estado de cuenta más claro, donde las personas acreditadas podrán identificar cuánto les prestaron, cuánto han pagado y cuál es su saldo actual.

Sobre los créditos deteriorados e impagables, Fovissste reportó 284 mil personas beneficiadas con condonaciones, quitas, congelamientos y descuentos. Además, aplicará la reestructura de UMA a pesos, con pagos fijos, tasa de 9 por ciento y quitas para quienes lo requieran.

#MañaneraDelPueblo. Resume la presidenta @Claudiashein la política de vivienda para el bienestar de su gobierno: se entregarán 1.8 millones en el sexenio; actualmente están en construcción 274 mil ; están ya contratadas 604 mil y pronto iniciarán construcción. pic.twitter.com/4svyf3sXU3 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 15, 2026

¿Qué avance hay en escrituras y certeza jurídica?

Víctor Rubén Guzmán, director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), informó que se han entregado 39 mil 673 escrituras en el país y que 117 mil 442 lotes están en proceso ante catastros, registros públicos y notarías.

El Insus tiene como meta beneficiar a 700 mil familias con regularización de suelo. Actualmente, el instituto reporta 715 mil familias en proceso o vías de regularización, cifra que supera la meta programada para esta etapa.

Un dato destacado fue que 63.4 por ciento de las acciones de regularización están a nombre de madres de familia, como parte de una estrategia para reconocerlas como dueñas del patrimonio familiar y facilitar que puedan acceder a crédito o emprender.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, con vivienda nueva, mejoramientos, escrituras y créditos ajustados, el programa atiende a cerca de 7 millones de familias en todo el país.

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