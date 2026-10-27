Presidenta Sheinbaum invitó a Lula da Silva a México tras su reelección en Brasil; acuerdan preparar visitas oficiales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes 27 de octubre de 2026 que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien invitó a visitar territorio mexicano tras su reelección presidencial.

Durante la conferencia mañanera realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la llamada se llevó a cabo el lunes 26 de octubre y que ambos presidentes intercambiaron invitaciones para realizar encuentros oficiales en sus respectivos países.

Sheinbaum señaló que la conversación fue breve, pero destacó el entusiasmo de Lula da Silva por los resultados electorales en Brasil.

Sheinbaum y Lula da Silva intercambian invitaciones para visitas oficiales

La presidenta mexicana calificó la comunicación con el mandatario brasileño como una conversación emotiva, debido a la respuesta que, dijo, recibió Lula de la población brasileña.

"Fue una conversación muy emotiva, pues como se podrán imaginar está muy contento y muy emocionado por la respuesta del pueblo de Brasil", expresó.

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Sheinbaum confirmó que invitó a Lula da Silva a México, mientras que el presidente brasileño hizo lo propio para que ella visite Brasil.

¿Cuándo se reunirán Claudia Sheinbaum y Lula da Silva?

La mandataria aclaró que todavía no existe una fecha definida para las visitas, pues ambos acordaron mantener una nueva conversación para establecer el calendario y los temas de sus encuentros.

"Nos quedamos de hablarnos en otro momento, ya para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas", explicó.

La llamada ocurrió ayer lunes después de que Lula da Silva consiguiera su reelección en la segunda vuelta presidencial de Brasil, celebrada el domingo 25 de octubre.

México y Brasil buscan fortalecer su relación bilateral

Un día antes, Sheinbaum había expresado su intención de retomar proyectos conjuntos entre ambos países, incluida la cooperación energética entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

La relación bilateral también contempla asuntos comerciales y de colaboración económica, aunque la presidenta no detalló nuevos acuerdos durante su respuesta de este martes.

Por ahora, las visitas de Sheinbaum a Brasil y de Lula da Silva a México permanecen pendientes de confirmación, así como la agenda oficial que desarrollarán ambos mandatarios.

IO