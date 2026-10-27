Omar García Harfuch anuncia visitas del Gabinete de Seguridad a Sinaloa por orden de Sheinbaum; supervisarán Culiacán y Mazatlán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad federal realizarán visitas de supervisión a Sinaloa durante esta semana, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de su cuenta de X, el funcionario explicó que las visitas se realizarán en diferentes días, con el objetivo de ampliar la presencia del Gabinete de Seguridad y dar seguimiento a las operaciones de las fuerzas federales en la entidad.

El programa contempla la revisión de los despliegues de seguridad, las necesidades de las corporaciones policiales de Culiacán y Mazatlán, así como la infraestructura destinada a las labores de vigilancia.

Defensa, Marina y SSPC realizarán visitas de supervisión a Sinaloa

García Harfuch detalló que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional acudirá a Sinaloa este martes 27 de octubre de 2026.

Por su parte, los responsables de la Secretaría de Marina y de la SSPC realizarán sus respectivas visitas durante otros días de la semana.

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El secretario explicó que esta distribución permitirá mantener la supervisión de las instituciones federales en territorio y atender las responsabilidades particulares de cada dependencia.

Gabinete de Seguridad revisará operativos, C4 y proyecto de nuevo penal

De acuerdo con García Harfuch, las visitas también contemplan reuniones para conocer las necesidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán.

Asimismo, los funcionarios federales revisarán el funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), además del terreno previsto para construir un nuevo centro penitenciario en Sinaloa.

El titular de la SSPC explicó que estas actividades permitirán identificar necesidades operativas y dar seguimiento a las acciones que desarrolla cada institución.

Gobierno federal mantendrá coordinación con autoridades de Sinaloa

García Harfuch señaló que las visitas forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno federal y las autoridades estatales y municipales.

Precisó que, aunque los titulares de Defensa, Marina y Seguridad acudirán en fechas distintas, las actividades tendrán objetivos compartidos y mecanismos permanentes de coordinación.

Por instrucciones de la Presidenta de México @Claudiashein , los titulares de Defensa @Defensamx1 , Marina @SEMAR_mx y Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico realizaremos esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa. El secretario de la Defensa Nacional acudirá hoy; las Secretarías de Seguridad y de Marina realizarán sus respectivas visitas en días distintos de la semana. Esta distribución permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución. La agenda contempla supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal. Las visitas forman parte de una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 27, 2026

La agenda anunciada da continuidad a las revisiones de seguridad efectuadas en la entidad. El 18 de septiembre, los titulares de las tres dependencias realizaron una visita de supervisión en Mazatlán para evaluar los despliegues operativos y las labores de vigilancia.

El secretario de Seguridad no precisó las fechas de todas las visitas ni anunció nuevos despliegues de elementos federales en su mensaje de este martes.

Las autoridades darán seguimiento a las necesidades de las corporaciones locales y a los proyectos de infraestructura de seguridad contemplados para Sinaloa.

IO