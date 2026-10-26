Lula agradece llamada y felicitaciones de Sheinbaum tras victoria: “Muito obrigado”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su agradecimiento este lunes 26 de octubre a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras sostener una conversación telefónica en la que la mandataria mexicana lo felicitó formalmente por su triunfo en la segunda vuelta electoral.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum anunció la llamada agendada con el mandatario brasileño para manifestarle la felicitación del pueblo de México. La presidenta mexicana calificó la victoria de Lula como "una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe".

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Lula usa sus redes sociales para agradecer a Claudia Sheinbaum

A través de un mensaje público que fue compartido en sus redes sociales, el líder brasileño destacó que el resultado electoral representa una victoria para la democracia regional y reafirmó la importancia de la relación bilateral entre Brasil y México; agradeciendo a Sheinbaum por su respaldo.

"Muito obrigado, querida presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un placer recibir su llamada telefónica en el día de hoy. Esta no es sólo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas", señaló Lula al responder el mensaje emitido por la titular de México.

Muito obrigado, querida presidenta @Claudiashein. Foi um prazer receber sua chamada telefônica no dia de hoje. Esta não é apenas uma vitória do povo brasileiro, mas de todas as democracias latino-americanas. Seguiremos juntos para defender as nossas soberanias e estreitar os laços de amizade e cooperação entre Brasil e México! — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Ambos mandatarios coincidieron en fortalecer la agenda bilateral entre las dos economías más grandes de la región, abarcando proyectos de cooperación en sectores clave como energía y desarrollo económico.

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