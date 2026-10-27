Maestros protestan en Tulum por malas condiciones de la carretera a Chanchén Primero y Xulul

Alrededor de 50 maestros que imparten clases en comunidades rurales de Tulum se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir la rehabilitación de la carretera estatal que comunica a Chanchén Primero con Xulul, en los límites con Yucatán, debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra.

Con pancartas en mano y consignas como “Menos promesas, más soluciones” y “Más caminos, mejor educación”, los docentes denunciaron que diariamente deben transitar por una vía deteriorada para llegar a sus centros de trabajo.

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Los inconformes señalaron que el problema se arrastra desde hace varios años, sin que las autoridades municipales y estatales hayan concretado una solución. Explicaron que el tramo más afectado comprende siete kilómetros entre Chanchén Primero y Xulul, además de otros cuatro kilómetros hacia San Silverio, sumando aproximadamente 11 kilómetros que, según denunciaron, permanecen prácticamente abandonados. Esta situación afecta no solamente al magisterio, sino también a comerciantes, personal médico y familias que utilizan esta conexión entre Quintana Roo y Yucatán.

“Menos promesas, más soluciones. Una de las problemáticas que enfrentamos desde hace muchísimos años es el acceso hacia la Zona Maya. Hacemos un llamado a la gobernadora y a los tres órdenes de gobierno para que de una vez por todas se dé solución a esta problemática”, expresó uno de los profesores durante la manifestación.

Los manifestantes pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales para mejorar la conexión entre Quintana Roo y Yucatán / Edgar Silva

El docente también cuestionó que la rehabilitación del camino haya sido ofrecida como compromiso de campaña por el actual presidente municipal, Diego Castañón Trejo, sin que hasta ahora, según los manifestantes, se haya cumplido.

Los profesores advirtieron que las malas condiciones de la carretera también representan un problema para quienes necesitan trasladarse por cuestiones de salud, particularmente hacia Valladolid, Yucatán, donde habitantes de estas comunidades buscan atención médica.

Indicaron que recorrer este tramo se ha convertido en una dificultad cotidiana, especialmente para quienes deben cumplir horarios escolares y desplazarse constantemente entre las localidades rurales. Por ello, insistieron en que la rehabilitación no debe considerarse únicamente una demanda del sector educativo, sino una necesidad para toda la población.

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Durante la protesta también surgieron fuertes cuestionamientos hacia las autoridades municipales por lo que los docentes consideran una falta de atención a las necesidades de las comunidades rurales. Uno de los manifestantes expresó su decepción por los compromisos incumplidos y aseguró que esperaba mejores resultados de los gobiernos actuales.

Finalmente, los aproximadamente 50 profesores reiteraron su llamado a las autoridades para intervenir en los 11 kilómetros señalados y garantizar condiciones adecuadas de movilidad, al considerar que contar con caminos transitables también es indispensable para asegurar el acceso a la educación en la Zona Maya de Tulum.