Justicia brasileña ordena a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohíbe salir del país

El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro informó este 26 de octubre de 2026 que fue notificado por la Policía Federal para hacer entrega de sus pasaportes, tanto el común como el diplomático. La medida fue ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF) e incluye la prohibición de abandonar Brasil.

El senador aseguró que no ha contemplado la posibilidad de salir de Brasil, de acuerdo con lo señalado por el propio parlamentario, la decisión judicial se tomó la noche del domingo, tras la difusión de un comentario de su hermano Eduardo Bolsonaro del 23 de octubre que sugería la posibilidad de salir del país en caso de perder las elecciones.

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Flávio Bolsonaro señala intentos de intimidación

Flávio Bolsonaro se encuentra bajo investigación en dos causas ante el STF: una por sospechas de presunto lavado de dinero a través de plataformas de apuestas y la financiación de una película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro, y otra relacionada con presuntas maniobras financieras de sospechosos vinculados a dichas firmas.

Tras ser notificado, el senador calificó la orden como "un claro intento de intimidación" y una "aberración", asegurando que nunca contempló la posibilidad de salir de Brasil. Afirmó que cumplirá con la entrega de los documentos mientras prepara su defensa jurídica. Asimismo, adelantó que solicitará la anulación del proceso electoral.

🇧🇷 Flávio Bolsonaro denuncia que el régimen de Lula le ordenó entregar su pasaporte y le prohibió salir del país: “Nuestra democracia fracasó”. https://t.co/HdXL4DaKlW — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) October 26, 2026

Aunado a esto; Bolsonado aseguró que buscará la anulación de la candidatura del mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva, acusando supuestos abusos de poder político y económico durante la campaña, e indicó que se dedicará a organizar y liderar a la oposición parlamentaria desde el Congreso.

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