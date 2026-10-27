Denuncian despidos injustificados y retrasos en liquidaciones del Tren Maya

Francisco Cuauhtémoc Canto Euán manifestó ayer que fue despedido de la empresa Tren Maya de manera injustificada y demandó el pago inmediato de su liquidación, toda vez que la empresa le informó que será hasta diciembre cuando cumpla con esta prestación.

Según dijo, necesita ese dinero porque carece de otros recursos y tiene un hijo autista que requiere de atención médica constante.

Reiteró que su salida de la empresa es injustificada, lo cual ya denunció ante las autoridades competentes para exigir el pago urgente de sus remuneraciones y prestaciones pendientes.

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Canto Euán indicó que son varios los afectados a quienes no se les habría cubierto ni siquiera una parte proporcional (un quinto) de sus derechos laborales, extendiéndose la falta de pagos en algunos casos hasta el mes de diciembre bajo el pretexto de los aguinaldos.

Explicó que tanto él como otros compañeros afirman haber sufrido ceses injustificados tras varios años de servicio, pero la empresa alega que en el mismo contrato se indica que ellos fueron contratados por tiempo indefinido.

Incluso, entregó una copia del oficio donde le anuncian su baja de la empresa, fechada el 30 de septiembre de este año, con el número SGA/TDH/AL/12412/2026.

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El documento fue emitido por la Secretaría de la Defensa y señala que trabajaba como auxiliar A Contable en el parque La Plancha de Mérida, Yucatán.

Asimismo, la constancia de Nombramiento de Personal de Confianza por tiempo fijo, expedida el primero de septiembre, señala que alcanzó su fecha de vigencia y que causa baja del grupo con efecto el 30 de septiembre. Al calce aparece la firma de Gilberto Habdin Vera García, encargado de la Dirección de Talento Humano.

Sin embargo, ante la urgencia y carencia de fondos para que su hijo pueda recibir la atención médica que necesita, Canto Euán pide ahora el pago de su finiquito programado hasta diciembre.