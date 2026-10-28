Senado autoriza ingreso de 28 militares de élite de EU a México; participarán en entrenamiento con la Marina

El Senado de la República aprobó, con 80 votos a favor y cinco en contra, el ingreso a territorio mexicano de 28 elementos de los Navy SEALs de Estados Unidos, quienes participarán en un programa de adiestramiento junto con personal de la Secretaría de Marina (Semar).

La autorización responde a una solicitud presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para permitir la participación de los militares estadounidenses en actividades de capacitación relacionadas con operaciones terrestres y marítimas.

De acuerdo con el documento remitido por la Secretaría de Gobernación al Senado, los ejercicios se desarrollarán del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027, en instalaciones militares de México.

¿Dónde estarán los 28 militares de Estados Unidos?

El documento establece que el personal estadounidense participará en el entrenamiento denominado Evento No. SOF 19: Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con el personal de SEAL y UNOPES.

Las actividades se realizarán en dos instalaciones: el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, ubicado en Donato Guerra, Estado de México, y el sector naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita, Baja California Sur.

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La capacitación contempla la participación de integrantes de los Navy SEALs y de personal de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina mexicana.

¿Qué entrenamiento realizarán los Navy SEALs en México?

De acuerdo con la solicitud enviada al Senado, los 28 militares estadounidenses pertenecen al Equipo 4 de los Navy SEALs y participarán en un programa de capacitación dirigido a 87 integrantes de unidades de operaciones especiales e inteligencia naval de México.

El entrenamiento contempla ejercicios de combate cercano, patrullaje urbano, medicina táctica, detección de explosivos, abordaje de embarcaciones y operaciones de interdicción marítima.

Los elementos estadounidenses tienen previsto arribar el 29 de octubre a la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur, a bordo de una aeronave Hércules C-130, con equipo táctico, armamento y municiones.

Con 80 votos en favor y 5 en contra, el pleno del @senadomexicano autoriza el ingreso a territorio nacional de 28 militares de EU, del Navy SEAL’s. https://t.co/JvZz6jdWXa — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 28, 2026

¿Hasta cuándo permanecerán los militares estadounidenses en México?

El programa se dividirá en seis fases entre octubre de 2026 y abril de 2027.

La solicitud contempla que 24 militares regresen temporalmente a Estados Unidos el 16 de diciembre y vuelvan a México el 17 de enero de 2027. Durante ese periodo, cuatro elementos permanecerán en territorio nacional para resguardar el equipo.

Las actividades concluirán el 15 de abril de 2027, conforme al calendario presentado al Senado.

La autorización legislativa corresponde a un programa específico de adiestramiento militar entre México y Estados Unidos, con sedes y fechas establecidas en la solicitud del Ejecutivo federal.

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