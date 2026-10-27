México y Estados Unidos realizan ejercicio militar Amalgam Eagle 2026 con vuelos reales en la frontera

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que elementos de las fuerzas armadas de México y Estados Unidos participaron en el ejercicio bilateral Amalgam Eagle 2026, desarrollado del 28 de septiembre al 2 de octubre en las zonas fronterizas de ambos países.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia detalló que las actividades formaron parte de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR) entre México y Estados Unidos.

El entrenamiento incluyó vuelos reales, operaciones de búsqueda y rescate, así como escenarios simulados para responder ante la presencia de aeronaves no autorizadas.

¿Qué es Amalgam Eagle 2026 y cuál fue su objetivo?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Amalgam Eagle 2026 es un ejercicio conjunto de defensa aérea que busca fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre las instituciones militares de México y Estados Unidos.

Las actividades permitieron poner en práctica procedimientos de intercambio de información y mecanismos de actuación ante situaciones relacionadas con vuelos no autorizados.

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El objetivo fue mejorar la interoperabilidad, es decir, la capacidad de ambas fuerzas para coordinar sus operaciones mediante procedimientos compatibles.

¿Qué fuerzas militares participaron en el ejercicio de México y Estados Unidos?

La dependencia federal precisó que participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Componente Aéreo del Comando Norte de Estados Unidos y de las Fuerzas Aéreas del Norte estadounidenses.

Durante los cinco días de actividades se desarrollaron ejercicios con aeronaves y prácticas de búsqueda y rescate, mediante situaciones simuladas de seguridad aérea.

La Defensa no detalló el número de aeronaves, efectivos militares o instalaciones utilizadas durante las operaciones.

Defensa destaca respeto a la soberanía de México y Estados Unidos

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el ejercicio se desarrolló bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones soberanas de cada nación.

En el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR) entre México y E.U.A., del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Componente Aéreo del Comando Norte y las Fuerzas Aéreas del Norte de los E.U.A., participaron en el ejercicio “Amalgam Eagle 2026”, en las fronteras de México y los E.U.A. Este ejercicio bilateral de defensa aérea con vuelos reales y de búsqueda y rescate, tuvo como propósito mejorar la interoperabilidad y procedimientos de intercambio de información y respuesta a través de escenarios simulados, en atención a vuelos no autorizados, para fortalecer la coordinación y cooperación entre ambos países, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos. — @Defensamx (@Defensamx1) October 27, 2026

La institución explicó que la cooperación busca fortalecer los mecanismos de comunicación y respuesta ante posibles incidentes en el espacio aéreo fronterizo.

Amalgam Eagle 2026 concluyó el 2 de octubre, mientras que el mensaje difundido por la Defensa dio cuenta de las actividades realizadas y de sus objetivos de cooperación bilateral.

El comunicado no reportó incidentes reales ni anunció nuevos despliegues militares permanentes como resultado del ejercicio.

IO