Ataque armado en Cielo Nuevo deja un hombre sin vida; detienen a tres presuntos sicarios

Un ataque a balazos en el fraccionamiento Cielo Nuevo dejó el saldo de un hombre sin vida en la calle Segunda Privada Isla Sumatra, lo que derivó en una persecución y enfrentamiento de policías contra tres presuntos agresores, quienes fueron detenidos.

Las primeras versiones señalaron que en la balacera entre los elementos de la Policía Municipal y presuntos sicarios, una bala perdida lesionó levemente a una mujer, quien habría sufrido un rozón en el rostro.

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El reporte de la ejecución se registró poco antes de las 3 de la tarde, cuando vecinos reportaron disparos en la calle Segunda Privada Sumatra, en donde un hombre perdió la vida.

El ahora occiso laboraba supuestamente como cobrador del sistema de prestamos "Gota a Gota" y llegó al lugar en una motocicleta, cuando fue atacado a balazos.