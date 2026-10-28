Laura Itzel Castillo rinde protesta ante Diputados como secretaria de las Mujeres

Laura Itzel Castillo Juárez rindió protesta como titular de la Secretaría de las Mujeres ante el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, durante una sesión ordinaria celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La ceremonia formaliza su comparecencia ante el órgano legislativo, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la designara para encabezar la dependencia federal.

Castillo Juárez había asumido funciones en la Secretaría de las Mujeres el pasado 3 de septiembre de 2026, tras solicitar licencia a su cargo como senadora de Morena.

¿Quién es Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres?

Castillo Juárez cuenta con una trayectoria política y legislativa vinculada con la defensa de los derechos de las mujeres.

Antes de incorporarse al gabinete federal, presidió la Mesa Directiva del Senado de la República durante el segundo año de la LXVI Legislatura.

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También se desempeñó como diputada federal y ocupó distintos cargos en la administración pública.

El 15 de junio de 2026, Sheinbaum anunció su designación como secretaria de las Mujeres en sustitución de Citlalli Hernández Mora.

¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de las Mujeres?

La dependencia federal tiene entre sus responsabilidades impulsar políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva, prevenir la violencia contra las mujeres y fortalecer el ejercicio de sus derechos.

🏛️ La secretaria de las Mujeres, @LauraI_Castillo, comparece ante la @Mx_Diputados para compartir los avances, resultados y desafíos de las acciones que, bajo el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein, se impulsan para garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad sustantiva. 📺 #EnVivo por el @CanalCongreso: 🔗https://t.co/3Mv0fOihBk — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) October 28, 2026

Al asumir la titularidad en septiembre, Castillo Juárez manifestó su intención de dar continuidad a los programas institucionales y profundizar las acciones de atención a mujeres, adolescentes y niñas.

Con su protesta ante la Cámara de Diputados, la funcionaria cumple con el acto legislativo correspondiente a su responsabilidad dentro del Gobierno federal.

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