Alfredo Adame pide disculpas por confirmar la supuesta muerte de Laura Bozzo, pero lo hace con polémica broma

Recientemente, Alfredo Adame causó gran revuelo en redes sociales, después de que asegurara que Laura Bozzo habría fallecido. Sin embargo, esta noticia fue desmentida y el propio actor, decidió hacer una broma sobre la situación.

Ante estos hechos, algunos usuarios aseguraron que estos comentarios estuvieron fuera de lugar, otros reclamaron por haber compartido una versión sin confirmar, mientras otros lo tomaron de una manera muy tranquila.

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¿Por qué Alfredo Adame está en el centro de la polémica?

La publicación sobre la muerte de Laura Bozzo, fue eliminada por el famoso, y después compartió un comunicado en donde desmiente el fallecimiento y no dudó en realizar una broma.

“De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”

Recordemos que fue la propia hija de la conductora, Alejandra de la Fuente, quien aseguró que solo se trataba de especulación y rumores que habían sido difundidas en las redes sociales.

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En los comentarios se puede leer: “¿Qué burla es esta? Con eso no se juega”, “Ay Adame, nunca aprendes... Cuidado y la vida da un giro inesperado, con los humanos no se juega” y “No te pases Alfredo. Yo ya había mandado la noticia en el grupo familiar”

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