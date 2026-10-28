Lago del zoológico Centenario de Mérida sigue cerrado tras confirmarse ameba “Naegleria”

El lago del Zoológico Centenario de Mérida continúa cercado tras la detección de una ameba en el agua, mientras autoridades municipales mantienen labores de limpieza y monitoreo para determinar las medidas necesarias.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que trabajan con especialistas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) para evaluar las condiciones del sitio.

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La presidenta municipal explicó que actualmente se realizan acciones de limpieza, oxigenación y filtrado del agua para mantener las condiciones del lago.

Sin embargo, descartó la posibilidad de utilizar cloro como método de tratamiento, debido a que podría afectar a las especies que habitan en este espacio.

Como parte del seguimiento, adelantó que se llevarán a cabo nuevos muestreos para conocer la situación del agua y, con base en los resultados, determinar las medidas que deberán aplicarse.

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La intervención se realiza con el acompañamiento de especialistas, a fin de definir las acciones adecuadas para atender el problema sin perjudicar a la fauna.

La Alcaldesa pidió a las familias que visitan el parque respetar las vallas de seguridad y observar a los animales desde una distancia prudente.

Aclaró que el Parque Zoológico del Centenario permanece abierto al público y puede recorrerse con normalidad, aunque el área del lago continúa restringida mientras se evalúan sus condiciones.