Gobierno federal anuncia más de 28 mil mdp para mejorar escuelas y centros de salud en México durante 2026

El Gobierno de México presentó los avances de los programas La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra, que contemplan recursos por más de 28 mil millones de pesos durante 2026 para mejorar la infraestructura educativa y los servicios de salud.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, funcionarios federales informaron sobre los planteles beneficiados, las inversiones realizadas y los recursos que comenzarán a entregarse a los comités de salud.

La mandataria destacó que ambos programas permiten a las comunidades decidir cómo utilizar los recursos públicos para atender sus principales necesidades.

¿Cuántas escuelas han recibido recursos de La Escuela es Nuestra en 2026?

Pamela López Ruiz, directora de La Escuela es Nuestra, informó que 73 mil 443 comunidades escolares recibieron recursos durante el presente ejercicio fiscal, con una inversión de 23 mil 320 millones de pesos.

Los apoyos benefician a aproximadamente 8.8 millones de estudiantes y están destinados a la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de espacios educativos.

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La funcionaria detalló que 67 mil 574 planteles de educación básica recibieron 18 mil 915 millones de pesos, mientras que 5 mil 869 escuelas de educación media superior obtuvieron 4 mil 405 millones.

Además, señaló que durante los primeros dos años de la administración de Sheinbaum se han atendido 141 mil 25 escuelas, equivalentes al 75.8% de los planteles considerados por el programa.

La Clínica es Nuestra llegará a 8 mil 797 centros de salud en 2026

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, director de IMSS-Bienestar, anunció que La Clínica es Nuestra contará este año con una inversión de 4 mil 761 millones de pesos para atender 8 mil 797 centros de salud.

Explicó que los recursos se entregarán directamente a las tesoreras de los comités de salud mediante tarjetas bancarias, sin intermediarios.

Los montos asignados a las unidades médicas van de 400 mil a un millón 200 mil pesos, dependiendo de su tamaño y capacidad de atención.

Svarch precisó que esta semana comenzará la entrega de recursos para que las comunidades puedan realizar obras de mantenimiento y adquirir equipamiento médico.

¿Qué avances reportó el ISSSTE en La Clínica es Nuestra?

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el programa contempla 633 unidades médicas durante 2026 y que la inversión acumulada en dos años asciende a 699 millones de pesos.

Con estos recursos se han adquirido 17 mil 537 equipos e instrumentos médicos, entre ellos refrigeradores para vacunas, ultrasonidos, unidades odontológicas y equipos de esterilización.

También se han realizado trabajos de ampliación de consultorios, rehabilitación de farmacias, construcción de rampas y mantenimiento de instalaciones.

Finalmente, Sheinbaum señaló que los programas buscan fortalecer la infraestructura pública mediante la participación directa de madres, padres de familia y comités comunitarios, quienes determinan las prioridades de inversión en escuelas y centros de salud.

IO