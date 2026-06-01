Programas del Bienestar alcanzarán a más de 42 millones de personas en 2026, informa Gobierno de Sheinbaum

El Gobierno de México presentó este lunes 1 de junio el avance de los Programas del Bienestar durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Funcionarios federales informaron que estos apoyos sociales se mantienen como uno de los ejes principales de la administración, con un presupuesto histórico superior a un billón de pesos para 2026 y una meta de atención de más de 42 millones de derechohabientes y beneficiarios en todo el país.

¿Cuántas personas reciben Programas del Bienestar?

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, informó que los programas dirigidos a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y Sembrando Vida suman 18 millones 826 mil 240 derechohabientes, con una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos.

La pensión para adultos mayores alcanza a más de 13 millones de personas, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar, creada en la administración de Claudia Sheinbaum, registra más de 2 millones 735 mil beneficiarias. En el caso de personas con discapacidad, el apoyo llega a un millón 800 mil derechohabientes.

Ramírez Amaya recordó que el pago del bimestre mayo-junio concluyó el 27 de mayo y anunció que, del 15 al 21 de junio, se notificará a nuevas personas beneficiarias para que acudan por sus tarjetas del Banco del Bienestar. Los registros para quienes cumplan años después de junio estarán abiertos del 22 al 28 de junio.

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Jóvenes Construyendo el Futuro reporta 3.5 millones de beneficiarios

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a 3.5 millones de jóvenes desde su creación, con una inversión de 168 mil millones de pesos.

En lo que va del gobierno de Sheinbaum, el programa ha atendido a 561 mil jóvenes. Además, siete de cada diez participantes consiguen una ocupación, empleo formal o regresan a estudiar después de concluir su capacitación.

Para 2026, la meta es atender a cerca de 500 mil jóvenes. Hasta ahora, el avance es de 362 mil participantes, equivalente a 72% de la meta anual.

#MañaneraDelPueblo. El registro para #PensionesDelBienestar única del 22 al 28 de junio, pic.twitter.com/nIrfqclKai — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 1, 2026

La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra presentan avances

Pamela López Ruiz, directora de La Escuela es Nuestra, informó que el programa tiene un presupuesto estimado de 26 mil millones de pesos para 2026 y proyecta atender a 73 mil 811 escuelas públicas de educación básica y media superior, en beneficio de aproximadamente 8.9 millones de estudiantes.

En tanto, Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, detalló que La Clínica es Nuestra beneficiará a 635 unidades médicas del instituto, con una inversión de 369 millones de pesos. Los recursos serán destinados a obras de infraestructura y adquisición de equipo médico.

#MañaneraDelPueblo. Al cierre de mayo de 2025 se han ejercido el 49 por ciento de los recursos de todos los programas del bienestar (490 mil mdp) de un total de 1 billon de pesos. pic.twitter.com/2vyYCSaNav — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 1, 2026

Gobierno de Sheinbaum presume presupuesto histórico para bienestar

Carlos Torres Rosas, coordinador general de los Programas para el Bienestar, señaló que el presupuesto anual para estos programas asciende a un billón 3 mil 326 millones de pesos. Al cierre de mayo, se habían ejercido poco más de 490 mil millones, equivalente a 49% del total anual.

El funcionario afirmó que la política social del gobierno busca consolidar un Estado de bienestar con pensiones, becas, apoyos al campo, vivienda, salud, educación y programas para jóvenes.

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