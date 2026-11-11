México conocía acusaciones contra el juez Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su gobierno tenía conocimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos contra el juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por presuntamente recibir sobornos para liberar a un integrante de una organización internacional de narcotráfico.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si el gobierno estadounidense había informado a México acerca de las investigaciones contra el juzgador y sus presuntos vínculos con una red criminal.

¿Qué sabía el gobierno de Sheinbaum sobre el juez Luis Benítez Alcántara?

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas conocían la existencia de una orden de captura emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque no ofreció mayores detalles sobre la investigación.

"Por parte del gobierno conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta ahí sí", respondió.

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La presidenta señaló que Benítez Alcántara había salido de México antes de su detención en Colombia y consideró que tanto el Gabinete de Seguridad como el Poder Judicial podrían proporcionar información adicional sobre el caso.

¿Por qué fue detenido el juez Luis Benítez Alcántara en Colombia?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el juez mexicano fue detenido el 1 de noviembre en Colombia, acusado de presuntamente recibir dos millones de dólares en sobornos para ordenar la liberación de Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por el canadiense Ryan Wedding.

La acusación sostiene que Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza a Clark el 24 de febrero de 2025, cuando enfrentaba un procedimiento de extradición a Estados Unidos.

El juzgador enfrenta nueve cargos federales por presunta complicidad posterior al delito. Las autoridades estadounidenses anunciaron que solicitarán su extradición desde Colombia para que responda ante la justicia de ese país.

Las acusaciones permanecen sujetas a resolución judicial.

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