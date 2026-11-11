Advierten sobre el riesgo para las serpientes nativas de Campeche por la destrucción de su hábitat

En la península de Yucatán, particularmente en Campeche, se han identificado 58 especies de serpientes, entre ellas, la Och kaan, conocida comúnmente como ratonera, es una de las más afectadas por la acción humana, debido a la destrucción de su hábitat y a que muchas personas las matan por desconocimiento, lamentó el biólogo Unaxel Uc Bacab, encargado del Proyecto para la Conservación de las Serpientes Amigos de Max.

Durante el VIII Congreso Internacional sobre la Investigación y Conservación de Anfibios y Reptiles 2026, que se realiza en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), el especialista explicó que en las ponencias se analizan las principales problemáticas que enfrentan actualmente los animales silvestres, entre ellas la contaminación generada por las actividades humanas y el calentamiento global, que contribuye al cambio climático.

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Uc Bacab señaló que, aunque Campeche cuenta con una importante diversidad de serpientes, otras entidades como Oaxaca y Veracruz superan sus registros, mientras que Chiapas alberga hasta 120 especies.

“Aunque en Campeche todavía no enfrentamos casos graves de extinción de serpientes por el impacto humano, queremos evitar que esto ocurra. Un ejemplo es la boa mexicana o ratonera, que muchas personas matan porque creen que es venenosa, cuando estos animales forman parte del equilibrio natural al contribuir al control de plagas”, explicó.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a informarse y contribuir a la protección de las especies nativas, ante la constante invasión y transformación de sus hábitats naturales durante las últimas cuatro décadas en la región.

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Como ejemplo de las consecuencias de estas alteraciones, mencionó la presencia de cocodrilos que salen de los manglares y llegan a zonas de agua salada, como ocurre en ocasiones en el malecón de la capital campechana.

Otro problema que se analiza es la introducción de especies animales que no son nativas de la región. Aunque esta situación todavía no representa un problema grave en Campeche, el especialista recordó que en otras partes del mundo ha provocado importantes desequilibrios ecológicos.

“Está el caso de las serpientes pitón que algunas personas liberaron en Florida, Estados Unidos, donde se han convertido en un problema para el ecosistema y las autoridades incluso han solicitado la participación de la población para controlarlas”, comentó.

Durante el congreso se analizan los efectos del cambio climático sobre los reptiles y anfibios de la entidad. “Cuando detectamos algún cambio, debemos investigar sus causas para que, a partir de los resultados, se desarrollen programas de conservación, difusión y educación”, finalizó.